https://ria.ru/20220227/germaniya-1775415291.html

МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию

МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.02.2022

МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Германии в воскресенье рекомендовало гражданам ФРГ воздержаться от поездок в Россию, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:16

2022-02-27T19:16

2022-02-27T19:29

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии в воскресенье рекомендовало гражданам ФРГ воздержаться от поездок в Россию, говорится в сообщении ведомства."Рекомендуется воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Предостерегаем от поездок на юг России в приграничные с Украиной регионы", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что авиасообщение между Россией и европейскими странами приостановлено, с воскресенья Германия закрыла воздушное пространство для российских судов. "Использование нероссийских кредитных карт в России в настоящее время возможно только в ограниченных масштабах", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, мид германии, россия, германия