https://ria.ru/20220227/germaniya-1775415291.html
МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию
МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.02.2022
МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Германии в воскресенье рекомендовало гражданам ФРГ воздержаться от поездок в Россию, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:16
2022-02-27T19:16
2022-02-27T19:29
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии в воскресенье рекомендовало гражданам ФРГ воздержаться от поездок в Россию, говорится в сообщении ведомства."Рекомендуется воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Предостерегаем от поездок на юг России в приграничные с Украиной регионы", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что авиасообщение между Россией и европейскими странами приостановлено, с воскресенья Германия закрыла воздушное пространство для российских судов. "Использование нероссийских кредитных карт в России в настоящее время возможно только в ограниченных масштабах", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мид германии, россия, германия
19:16 27.02.2022 (обновлено: 19:29 27.02.2022)
МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию
МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию