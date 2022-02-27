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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775415291.html
МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию
МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.02.2022
МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Германии в воскресенье рекомендовало гражданам ФРГ воздержаться от поездок в Россию, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:16
2022-02-27T19:29
в мире
мид германии
россия
германия
обострение ситуации в днр и лнр
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии в воскресенье рекомендовало гражданам ФРГ воздержаться от поездок в Россию, говорится в сообщении ведомства."Рекомендуется воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Предостерегаем от поездок на юг России в приграничные с Украиной регионы", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что авиасообщение между Россией и европейскими странами приостановлено, с воскресенья Германия закрыла воздушное пространство для российских судов. "Использование нероссийских кредитных карт в России в настоящее время возможно только в ограниченных масштабах", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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Севастиан Котов
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в мире, мид германии, россия, германия
19:16 27.02.2022 (обновлено: 19:29 27.02.2022)
 
МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию

МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии воздержаться от поездок в Россию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии в воскресенье рекомендовало гражданам ФРГ воздержаться от поездок в Россию, говорится в сообщении ведомства.
"Рекомендуется воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Предостерегаем от поездок на юг России в приграничные с Украиной регионы", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что авиасообщение между Россией и европейскими странами приостановлено, с воскресенья Германия закрыла воздушное пространство для российских судов. "Использование нероссийских кредитных карт в России в настоящее время возможно только в ограниченных масштабах", - добавили в ведомстве.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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