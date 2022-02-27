https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html

Германия выделила 15 миллионов евро на гумпомощь Украине

Германия выделила 15 миллионов евро на гумпомощь Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Германия выделила 15 миллионов евро на гумпомощь Украине

Германия выделяет международным организациям 15 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи гражданам Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:30

2022-02-27T15:30

2022-02-27T15:30

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия выделяет международным организациям 15 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи гражданам Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы должны позаботиться, чтобы люди на Украине быстро получали самое необходимое - медицинские средства, безопасное жилье. С этой целью мы выделили 5 миллионов евро в рамках ООН. Мы выделяем в ближайшее время Международному комитету Красного креста дополнительные 10 миллионов евро помощи", - заявила она, выступая на экстренном заседании бундестага.Она отметила, что ведется необходимая подготовка для помощи украинским беженцам, Германия координирует свои действия в этом направлении не только в ЕС, но и по всему миру, в частности с Канадой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/berbok-1775372264.html

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канада

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, канада, оон