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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html
Германия выделила 15 миллионов евро на гумпомощь Украине
Германия выделила 15 миллионов евро на гумпомощь Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Германия выделила 15 миллионов евро на гумпомощь Украине
Германия выделяет международным организациям 15 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи гражданам Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:30
2022-02-27T15:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
германия
канада
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия выделяет международным организациям 15 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи гражданам Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы должны позаботиться, чтобы люди на Украине быстро получали самое необходимое - медицинские средства, безопасное жилье. С этой целью мы выделили 5 миллионов евро в рамках ООН. Мы выделяем в ближайшее время Международному комитету Красного креста дополнительные 10 миллионов евро помощи", - заявила она, выступая на экстренном заседании бундестага.Она отметила, что ведется необходимая подготовка для помощи украинским беженцам, Германия координирует свои действия в этом направлении не только в ЕС, но и по всему миру, в частности с Канадой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/berbok-1775372264.html
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2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
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в мире, украина, германия, канада, оон
15:30 27.02.2022
 
Германия выделила 15 миллионов евро на гумпомощь Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия выделила 15 миллионов евро на гумпомощь Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине
Флаги на здании Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия выделяет международным организациям 15 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи гражданам Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы должны позаботиться, чтобы люди на Украине быстро получали самое необходимое - медицинские средства, безопасное жилье. С этой целью мы выделили 5 миллионов евро в рамках ООН. Мы выделяем в ближайшее время Международному комитету Красного креста дополнительные 10 миллионов евро помощи", - заявила она, выступая на экстренном заседании бундестага.
Она отметила, что ведется необходимая подготовка для помощи украинским беженцам, Германия координирует свои действия в этом направлении не только в ЕС, но и по всему миру, в частности с Канадой.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 14:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД ФРГ прокомментировала поставку оружия Украине
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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