https://ria.ru/20220227/germaniya-1775369218.html

Германия не станет отказываться от диалога с Россией

Германия не станет отказываться от диалога с Россией - РИА Новости, 27.02.2022

Германия не станет отказываться от диалога с Россией

Германия не будет отказываться от диалога с Россией и закрывать каналы дипломатии, это было бы безответственно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:38

2022-02-27T13:38

2022-02-27T16:25

обострение ситуации в днр и лнр

олаф шольц

в мире

украина

россия

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия не будет отказываться от диалога с Россией и закрывать каналы дипломатии, это было бы безответственно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, операция РФ на Украине - "поворотной момент и для нашей внешней политики"."Наш девиз "как можно больше дипломатии без наивности" остается в силе. Не быть наивным значит не вести переговоры ради переговоров. Для реального диалога нужна готовности обеих сторон. Этой готовности очевидно не хватает со стороны Путина, это показали последние дни и недели. Что это значит для будущего? Мы не будем отказываться от переговоров с Россией. Также и в этой экстремальной ситуации задачей дипломатии является оставлять открытыми каналы диалога. Все остальное я считаю безответственным", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

украина

россия

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

олаф шольц, в мире, украина, россия