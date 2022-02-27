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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775369218.html
Германия не станет отказываться от диалога с Россией
Германия не станет отказываться от диалога с Россией - РИА Новости, 27.02.2022
Германия не станет отказываться от диалога с Россией
Германия не будет отказываться от диалога с Россией и закрывать каналы дипломатии, это было бы безответственно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:38
2022-02-27T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
олаф шольц
в мире
украина
россия
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия не будет отказываться от диалога с Россией и закрывать каналы дипломатии, это было бы безответственно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, операция РФ на Украине - "поворотной момент и для нашей внешней политики"."Наш девиз "как можно больше дипломатии без наивности" остается в силе. Не быть наивным значит не вести переговоры ради переговоров. Для реального диалога нужна готовности обеих сторон. Этой готовности очевидно не хватает со стороны Путина, это показали последние дни и недели. Что это значит для будущего? Мы не будем отказываться от переговоров с Россией. Также и в этой экстремальной ситуации задачей дипломатии является оставлять открытыми каналы диалога. Все остальное я считаю безответственным", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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олаф шольц, в мире, украина, россия
13:38 27.02.2022 (обновлено: 16:25 27.02.2022)
 
Германия не станет отказываться от диалога с Россией

Канцлер Шольц: Германия не будет отказываться от диалога с Россией, это безответственно

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия не будет отказываться от диалога с Россией и закрывать каналы дипломатии, это было бы безответственно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, операция РФ на Украине - "поворотной момент и для нашей внешней политики".
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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"Наш девиз "как можно больше дипломатии без наивности" остается в силе. Не быть наивным значит не вести переговоры ради переговоров. Для реального диалога нужна готовности обеих сторон. Этой готовности очевидно не хватает со стороны Путина, это показали последние дни и недели. Что это значит для будущего? Мы не будем отказываться от переговоров с Россией. Также и в этой экстремальной ситуации задачей дипломатии является оставлять открытыми каналы диалога. Все остальное я считаю безответственным", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.
Опубликовано: Максим Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОлаф ШольцВ миреУкраинаРоссия
 
 
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