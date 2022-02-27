22:44 27.02.2022 (обновлено: 23:01 27.02.2022)
МУС в Гааге подтвердил получение иска Украины к России
МУС в Гааге подтвердил получение иска Украины к России о возбуждении дела о геноциде
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Международный уголовный суд в Гааге подтвердил получение от Украины заявления о возбуждении дела против России о геноциде, в этом иске Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет РФ, говорится в пресс-релизе суда.
"Украина подала вчера, 26 февраля 2022 г., заявление о возбуждении дела против РФ в Международный Суд…по предмету "спора ... касающегося толкования, применения и исполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" ("Конвенция о геноциде")", - говорится в заявлении.
В своем заявлении Украина утверждает, в частности, что "Российская Федерация ложно утверждала, что акты геноцида были совершены в Луганской и Донецкой областях Украины, признавая на этом основании так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", и что она затем объявила и реализовала "специальную военную операцию" против Украины". Как заявили в суде, Украина категорически отрицает, что такой геноцид имел место.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В обращении он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Филиппова