https://ria.ru/20220227/gaz-1775433209.html

"Газпром" краткосрочно заказал мощность "Ямал — Европы"

"Газпром" краткосрочно заказал мощность "Ямал — Европы" - РИА Новости, 28.02.2022

"Газпром" краткосрочно заказал мощность "Ямал — Европы"

Мощности газопровода "Ямал — Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до начала газовых суток 28 февраля,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T21:29

2022-02-27T21:29

2022-02-28T08:12

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европа

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мощности газопровода "Ямал — Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до начала газовых суток 28 февраля, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.В ходе внутридневного аукциона выкуплена часть транзитной мощности участка с 00.00 мск до 8.00 мск 28 февраля."Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа по этой магистрали через Польшу, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. При этом компания возобновила прямые поставки по "Ямал — Европе" в субботу впервые с декабря.Эксперты отмечают рост спроса на российский газ в связи с обострившимися геополитическими рисками. На этом фоне также вырос транзит российского газа через Украину. Уже три дня он держится на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", которые составляют около 109 миллионов кубометров в сутки.Так, по данным "Оператора ГТС Украины", текущие заявки на прокачку российского газа 28 февраля составляют почти 106 миллионов кубометров. Данные неокончательные и еще могут быть уточнены.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

https://ria.ru/20220225/tsena-1774944000.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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европа

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа