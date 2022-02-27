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Транзит газа через Украину 27 февраля ожидается на максимуме
Транзит газа через Украину 27 февраля ожидается на максимуме - РИА Новости, 27.02.2022
Транзит газа через Украину 27 февраля ожидается на максимуме
Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, как ожидается, сохранится близким к максимальным значениям, при этом прямые... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:42
2022-02-27T09:42
экономика
россия
газпром
украина
оператор гтс украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, как ожидается, сохранится близким к максимальным значениям, при этом прямые мощности магистрали "Ямал-Европа" на новые газовые сутки пока не заказаны, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и GSA Platform.Так, текущие заявки на прокачку газа из РФ через Украину составляют в сумме 107,33 миллиона кубометров, согласно информации на сайте ОГТСУ. Этот показатель близок к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной по транзиту (около 109 миллионов кубов в сутки). Заявка в течение дня еще может быть скорректирована.Прокачка российского газа через украинскую ГТС резко увеличилась с 24 февраля на фоне роста геополитических рисков, связанных с началом спецоперации РФ на Украине. "Газпром" при этом говорил, что осуществляет подачу газа через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.Что касается газопровода "Ямал - Европа", также один из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, то за прошедшие газовые сутки по нему вновь осуществлялись прямые поставки, начиная с 22.00 мск 26 февраля и до 8.00 мск 27 февраля (в объеме около 1,2 миллиона кубов в час)."Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа по этой магистрали через Польшу, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. При этом компания возобновила прямые поставки по "Ямал - Европе" в субботу впервые с декабря.
https://ria.ru/20220225/gaz-1774906623.html
россия
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экономика, россия, газпром, украина, оператор гтс украины
09:42 27.02.2022
 
Транзит газа через Украину 27 февраля ожидается на максимуме

Оператор ГТС Украины: транзит российского газа 27 февраля ожидается на максимуме

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, как ожидается, сохранится близким к максимальным значениям, при этом прямые мощности магистрали "Ямал-Европа" на новые газовые сутки пока не заказаны, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и GSA Platform.
Так, текущие заявки на прокачку газа из РФ через Украину составляют в сумме 107,33 миллиона кубометров, согласно информации на сайте ОГТСУ. Этот показатель близок к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной по транзиту (около 109 миллионов кубов в сутки). Заявка в течение дня еще может быть скорректирована.
Прокачка российского газа через украинскую ГТС резко увеличилась с 24 февраля на фоне роста геополитических рисков, связанных с началом спецоперации РФ на Украине. "Газпром" при этом говорил, что осуществляет подачу газа через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.
Что касается газопровода "Ямал - Европа", также один из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, то за прошедшие газовые сутки по нему вновь осуществлялись прямые поставки, начиная с 22.00 мск 26 февраля и до 8.00 мск 27 февраля (в объеме около 1,2 миллиона кубов в час).
"Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа по этой магистрали через Польшу, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. При этом компания возобновила прямые поставки по "Ямал - Европе" в субботу впервые с декабря.
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00
Европа заплутала в трех газовых "соснах"
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаРоссияГазпромУкраинаОператор ГТС Украины
 
 
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