https://ria.ru/20220227/gaz-1775342135.html

Транзит газа через Украину 27 февраля ожидается на максимуме

Транзит газа через Украину 27 февраля ожидается на максимуме - РИА Новости, 27.02.2022

Транзит газа через Украину 27 февраля ожидается на максимуме

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, как ожидается, сохранится близким к максимальным значениям, при этом прямые... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:42

2022-02-27T09:42

2022-02-27T09:42

экономика

россия

газпром

украина

оператор гтс украины

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, как ожидается, сохранится близким к максимальным значениям, при этом прямые мощности магистрали "Ямал-Европа" на новые газовые сутки пока не заказаны, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и GSA Platform.Так, текущие заявки на прокачку газа из РФ через Украину составляют в сумме 107,33 миллиона кубометров, согласно информации на сайте ОГТСУ. Этот показатель близок к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной по транзиту (около 109 миллионов кубов в сутки). Заявка в течение дня еще может быть скорректирована.Прокачка российского газа через украинскую ГТС резко увеличилась с 24 февраля на фоне роста геополитических рисков, связанных с началом спецоперации РФ на Украине. "Газпром" при этом говорил, что осуществляет подачу газа через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.Что касается газопровода "Ямал - Европа", также один из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, то за прошедшие газовые сутки по нему вновь осуществлялись прямые поставки, начиная с 22.00 мск 26 февраля и до 8.00 мск 27 февраля (в объеме около 1,2 миллиона кубов в час)."Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа по этой магистрали через Польшу, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. При этом компания возобновила прямые поставки по "Ямал - Европе" в субботу впервые с декабря.

https://ria.ru/20220225/gaz-1774906623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, газпром, украина, оператор гтс украины