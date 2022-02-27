Страны G7 пригрозили России "дальнейшими шагами" из-за спецоперации
Главы МИД G7 не признают изменений статуса кво, возникших из-за спецоперации России
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что не признают изменений статуса кво, возникших из-за военной операции РФ по демилитаризации на Украине, говорится в совместном заявлении министров по итогам онлайн-совещания.
Министры, которые общались в ходе совещания с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины, в том числе в кибербезопасности, борьбе с дезинформацией. Они договорились о гуманитарной помощи населению Украины, отметив необходимость соблюдать гуманитарное право и обеспечить доступ помощи населению. "Россия будет привлечена к ответственности за все разрушения, который будет нанесен военной агрессией Украине, ее населению, международным организациям и их активам", - добавили министры. Они в очередной раз призвали РФ прекратить военные действия и вывести войска с Украины.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Александра Покровская