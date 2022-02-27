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Страны G7 пригрозили России "дальнейшими шагами" из-за спецоперации

Страны G7 пригрозили России "дальнейшими шагами" из-за спецоперации - РИА Новости, 27.02.2022

Страны G7 пригрозили России "дальнейшими шагами" из-за спецоперации

Министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что не признают изменений статуса кво, возникших из-за военной операции РФ по демилитаризации на Украине,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:30

2022-02-27T23:30

2022-02-27T23:30

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что не признают изменений статуса кво, возникших из-за военной операции РФ по демилитаризации на Украине, говорится в совместном заявлении министров по итогам онлайн-совещания."Большая семерка будет предпринимать дальнейшие шаги, если Россия не прекратит наступательную войну против Украины. Министры подчеркнули, что не признают никакие изменения в статусе (кво), которые возникли благодаря российскому акту агрессии", - говорится в заявлении.Министры, которые общались в ходе совещания с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины, в том числе в кибербезопасности, борьбе с дезинформацией. Они договорились о гуманитарной помощи населению Украины, отметив необходимость соблюдать гуманитарное право и обеспечить доступ помощи населению. "Россия будет привлечена к ответственности за все разрушения, который будет нанесен военной агрессией Украине, ее населению, международным организациям и их активам", - добавили министры. Они в очередной раз призвали РФ прекратить военные действия и вывести войска с Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, дмитрий кулеба, мид украины