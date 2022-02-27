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Страны G7 пригрозили России "дальнейшими шагами" из-за спецоперации
Страны G7 пригрозили России "дальнейшими шагами" из-за спецоперации - РИА Новости, 27.02.2022
Страны G7 пригрозили России "дальнейшими шагами" из-за спецоперации
Министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что не признают изменений статуса кво, возникших из-за военной операции РФ по демилитаризации на Украине,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:30
2022-02-27T23:30
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
дмитрий кулеба
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что не признают изменений статуса кво, возникших из-за военной операции РФ по демилитаризации на Украине, говорится в совместном заявлении министров по итогам онлайн-совещания."Большая семерка будет предпринимать дальнейшие шаги, если Россия не прекратит наступательную войну против Украины. Министры подчеркнули, что не признают никакие изменения в статусе (кво), которые возникли благодаря российскому акту агрессии", - говорится в заявлении.Министры, которые общались в ходе совещания с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины, в том числе в кибербезопасности, борьбе с дезинформацией. Они договорились о гуманитарной помощи населению Украины, отметив необходимость соблюдать гуманитарное право и обеспечить доступ помощи населению. "Россия будет привлечена к ответственности за все разрушения, который будет нанесен военной агрессией Украине, ее населению, международным организациям и их активам", - добавили министры. Они в очередной раз призвали РФ прекратить военные действия и вывести войска с Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/g7-1775435117.html
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, дмитрий кулеба, мид украины
23:30 27.02.2022
 
Страны G7 пригрозили России "дальнейшими шагами" из-за спецоперации

Главы МИД G7 не признают изменений статуса кво, возникших из-за спецоперации России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел "Большой семерки" заявили, что не признают изменений статуса кво, возникших из-за военной операции РФ по демилитаризации на Украине, говорится в совместном заявлении министров по итогам онлайн-совещания.
"Большая семерка будет предпринимать дальнейшие шаги, если Россия не прекратит наступательную войну против Украины. Министры подчеркнули, что не признают никакие изменения в статусе (кво), которые возникли благодаря российскому акту агрессии", - говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 21:59
Страны G7 решили поставлять Украине оружие и усилить санкции против России
Министры, которые общались в ходе совещания с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины, в том числе в кибербезопасности, борьбе с дезинформацией. Они договорились о гуманитарной помощи населению Украины, отметив необходимость соблюдать гуманитарное право и обеспечить доступ помощи населению. "Россия будет привлечена к ответственности за все разрушения, который будет нанесен военной агрессией Украине, ее населению, международным организациям и их активам", - добавили министры. Они в очередной раз призвали РФ прекратить военные действия и вывести войска с Украины.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДмитрий КулебаМИД Украины
 
 
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