18:25 27.02.2022 (обновлено: 18:35 27.02.2022)
Все страны G7 поддержали отключение России от SWIFT, сообщил Белый дом
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что с присоединением Японии все страны "большой семерки" теперь поддерживают наиболее тяжелые санкции против России, включая ограничения на операции ЦБ РФ и отключение ряда российских банков от системы платежных сообщений SWIFT.
"Мы приветствуем сегодняшнее заявление Японии о том, что они присоединяются к Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канаде и Соединенным Штатам в изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик", - заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.
Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что его страна введет санкции против ряда представителей российских властей, в том числе против президента РФ Владимира Путина, заморозит все их активы, а также поддержит отключение ряда российских банков от SWIFT.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Александра Покровская