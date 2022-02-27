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Все страны G7 поддержали отключение России от SWIFT, сообщил Белый дом
Все страны G7 поддержали отключение России от SWIFT, сообщил Белый дом - РИА Новости, 27.02.2022
Все страны G7 поддержали отключение России от SWIFT, сообщил Белый дом
Белый дом заявил, что с присоединением Японии все страны "большой семерки" теперь поддерживают наиболее тяжелые санкции против России, включая ограничения на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:25
2022-02-27T18:35
в мире
россия
swift
владимир путин
g7
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что с присоединением Японии все страны "большой семерки" теперь поддерживают наиболее тяжелые санкции против России, включая ограничения на операции ЦБ РФ и отключение ряда российских банков от системы платежных сообщений SWIFT."Мы приветствуем сегодняшнее заявление Японии о том, что они присоединяются к Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канаде и Соединенным Штатам в изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик", - заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки."Вслед за объявлением Японии вся G7 сейчас поддерживает отключение избранных российских банков от SWIFT, рестрикции в отношении российского Центрального банка и санкции против ключевых российских лидеров, в том числе президента Путина", - добавила она.Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что его страна введет санкции против ряда представителей российских властей, в том числе против президента РФ Владимира Путина, заморозит все их активы, а также поддержит отключение ряда российских банков от SWIFT.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/banki-1775385124.html
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в мире, россия, swift, владимир путин, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии
18:25 27.02.2022 (обновлено: 18:35 27.02.2022)
 

Все страны G7 поддержали отключение России от SWIFT, сообщил Белый дом

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что с присоединением Японии все страны "большой семерки" теперь поддерживают наиболее тяжелые санкции против России, включая ограничения на операции ЦБ РФ и отключение ряда российских банков от системы платежных сообщений SWIFT.
"Мы приветствуем сегодняшнее заявление Японии о том, что они присоединяются к Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канаде и Соединенным Штатам в изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик", - заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.
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"Вслед за объявлением Японии вся G7 сейчас поддерживает отключение избранных российских банков от SWIFT, рестрикции в отношении российского Центрального банка и санкции против ключевых российских лидеров, в том числе президента Путина", - добавила она.
Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что его страна введет санкции против ряда представителей российских властей, в том числе против президента РФ Владимира Путина, заморозит все их активы, а также поддержит отключение ряда российских банков от SWIFT.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреРоссияSWIFTВладимир ПутинG7ЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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