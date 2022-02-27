https://ria.ru/20220227/fury-1775397393.html

Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область

Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область - РИА Новости, 27.02.2022

Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область

Фуры из четырех регионов с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область, где развернуты пункты временного размещения, сообщает... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:51

2022-02-27T16:51

2022-02-27T16:51

обострение ситуации в днр и лнр

россия

ростовская область

ситуация в днр и лнр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донбасс

украина

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БАТАЙСК, 27 фев - РИА Новости. Фуры из четырех регионов с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область, где развернуты пункты временного размещения, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.В воскресенье в логистический центр Батайска прибыли фуры с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. На площадке стояли уже разгруженные машины из Сургута и Челябинска, а возле одного из складов сотрудники МЧС разгружали грузовик из Пятигорска. Жители этого города при участии местного отделения партии "Единая Россия", по данным ЕР, собрали 25 тонн гуманитарной помощи: продуктов, питьевой воды, предметов личной гигиены, детской одежды.Через несколько минут после разгрузки к этому же складу прибыла новая фура из Ленинградской области."Для жителей Донбасса привезли продукты питания, медикаменты, инвалидные коляски, детские игрушки и теплые вещи. Был большой ажиотаж в Ленинградской области, много вещей принесли, все местные отделения были переполнены", - сообщил журналистам представитель Ленинградского регионального отделения ЕР Егор Левицких, который сопровождал фуру.Ранее в феврале руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи.

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, ростовская область, ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, украина