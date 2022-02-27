Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область
Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область из четырех регионов
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВолонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Волонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
БАТАЙСК, 27 фев - РИА Новости. Фуры из четырех регионов с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область, где развернуты пункты временного размещения, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В воскресенье в логистический центр Батайска прибыли фуры с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. На площадке стояли уже разгруженные машины из Сургута и Челябинска, а возле одного из складов сотрудники МЧС разгружали грузовик из Пятигорска. Жители этого города при участии местного отделения партии "Единая Россия", по данным ЕР, собрали 25 тонн гуманитарной помощи: продуктов, питьевой воды, предметов личной гигиены, детской одежды.
Через несколько минут после разгрузки к этому же складу прибыла новая фура из Ленинградской области.
"Для жителей Донбасса привезли продукты питания, медикаменты, инвалидные коляски, детские игрушки и теплые вещи. Был большой ажиотаж в Ленинградской области, много вещей принесли, все местные отделения были переполнены", - сообщил журналистам представитель Ленинградского регионального отделения ЕР Егор Левицких, который сопровождал фуру.
Ранее в феврале руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи.
Опубликовано: Ольга Филиппова