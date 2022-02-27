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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/fury-1775397393.html
Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область
Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область - РИА Новости, 27.02.2022
Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область
Фуры из четырех регионов с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область, где развернуты пункты временного размещения, сообщает... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:51
2022-02-27T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ростовская область
ситуация в днр и лнр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донбасс
украина
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БАТАЙСК, 27 фев - РИА Новости. Фуры из четырех регионов с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область, где развернуты пункты временного размещения, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.В воскресенье в логистический центр Батайска прибыли фуры с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. На площадке стояли уже разгруженные машины из Сургута и Челябинска, а возле одного из складов сотрудники МЧС разгружали грузовик из Пятигорска. Жители этого города при участии местного отделения партии "Единая Россия", по данным ЕР, собрали 25 тонн гуманитарной помощи: продуктов, питьевой воды, предметов личной гигиены, детской одежды.Через несколько минут после разгрузки к этому же складу прибыла новая фура из Ленинградской области."Для жителей Донбасса привезли продукты питания, медикаменты, инвалидные коляски, детские игрушки и теплые вещи. Был большой ажиотаж в Ленинградской области, много вещей принесли, все местные отделения были переполнены", - сообщил журналистам представитель Ленинградского регионального отделения ЕР Егор Левицких, который сопровождал фуру.Ранее в феврале руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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россия, ростовская область, ситуация в днр и лнр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, украина
16:51 27.02.2022
 
Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область

Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область из четырех регионов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВолонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Волонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Волонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Читать ria.ru в
БАТАЙСК, 27 фев - РИА Новости. Фуры из четырех регионов с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область, где развернуты пункты временного размещения, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В воскресенье в логистический центр Батайска прибыли фуры с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. На площадке стояли уже разгруженные машины из Сургута и Челябинска, а возле одного из складов сотрудники МЧС разгружали грузовик из Пятигорска. Жители этого города при участии местного отделения партии "Единая Россия", по данным ЕР, собрали 25 тонн гуманитарной помощи: продуктов, питьевой воды, предметов личной гигиены, детской одежды.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
Через несколько минут после разгрузки к этому же складу прибыла новая фура из Ленинградской области.
"Для жителей Донбасса привезли продукты питания, медикаменты, инвалидные коляски, детские игрушки и теплые вещи. Был большой ажиотаж в Ленинградской области, много вещей принесли, все местные отделения были переполнены", - сообщил журналистам представитель Ленинградского регионального отделения ЕР Егор Левицких, который сопровождал фуру.
Ранее в феврале руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи.
Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе № 13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 18:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Детям страшно": жители Донбасса бегут в Россию
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияРостовская областьСитуация в ДНР и ЛНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДонбассУкраина
 
 
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