https://ria.ru/20220227/frg-1775315255.html
Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России
Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России - РИА Новости, 27.02.2022
Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России
Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:40
2022-02-27T00:40
2022-02-27T00:42
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_438:807:2644:2048_1920x0_80_0_0_7b8b8e532b19d5183808566d13fba455.jpg
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого, говорится в сообщении пресс-службы министерства в Twitter."Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого", - говорится в сообщении.Ранее телеканал ARD сообщил со ссылкой на информированный источник, что страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20220227/swift-1775313408.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_611:747:2346:2048_1920x0_80_0_0_c4733a288085ae6c06a003c85ba1d934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире
00:40 27.02.2022 (обновлено: 00:42 27.02.2022)
Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России
Глава Минтранса ФРГ Виссинг поддержал закрытие воздушного пространства страны для России