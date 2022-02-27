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Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России
Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России - РИА Новости, 27.02.2022
Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России
Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:40
2022-02-27T00:42
германия
в мире
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого, говорится в сообщении пресс-службы министерства в Twitter."Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого", - говорится в сообщении.Ранее телеканал ARD сообщил со ссылкой на информированный источник, что страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний.
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германия, в мире
00:40 27.02.2022 (обновлено: 00:42 27.02.2022)
 
Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России

Глава Минтранса ФРГ Виссинг поддержал закрытие воздушного пространства страны для России

© Depositphotos / Ali MuftiСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Depositphotos / Ali Mufti
Самолет
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого, говорится в сообщении пресс-службы министерства в Twitter.
"Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого", - говорится в сообщении.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
00:12
СМИ: ФРГ поддержит отключение России от SWIFT при "определенных условиях"
Ранее телеканал ARD сообщил со ссылкой на информированный источник, что страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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