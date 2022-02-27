https://ria.ru/20220227/frg-1775315255.html

Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России

Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России - РИА Новости, 27.02.2022

Минтранс ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства страны для России

Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:40

2022-02-27T00:40

2022-02-27T00:42

германия

в мире

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого, говорится в сообщении пресс-службы министерства в Twitter."Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов, поручил подготовить все для этого", - говорится в сообщении.Ранее телеканал ARD сообщил со ссылкой на информированный источник, что страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220227/swift-1775313408.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

германия, в мире