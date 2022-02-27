https://ria.ru/20220227/feysbuk-1775440491.html

Юрист рассказал, за что могут заблокировать Facebook

Юрист рассказал, за что могут заблокировать Facebook - РИА Новости, 27.02.2022

Юрист рассказал, за что могут заблокировать Facebook

Соцсети Facebook может грозить блокировка в России, если окажется, что ложные сообщения от имени РИА Новости распространялись самой соцсетью, сказал РИА Новости РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:48

2022-02-27T22:48

2022-02-27T22:48

общество

технологии

россия

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

риа новости

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Соцсети Facebook может грозить блокировка в России, если окажется, что ложные сообщения от имени РИА Новости распространялись самой соцсетью, сказал РИА Новости зампредседателя комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин.В воскресенье в пресс-службе медиагруппы МИА "Россия сегодня" сообщили, что от имени РИА Новости в соцсети Facebook рассылаются ложные сообщения с призывами выступать против спецоперации России по демилитаризации Украины, к которым РИА Новости или другие ресурсы медиагруппы не имеют отношения. Юристы изучают возможность правовых шагов, отметили в пресс-службе. Ранее аналогичные призывы в Facebook распространялись от имени других российских СМИ, в частности, телеканала "Россия 24"."Если окажется, что ложные сообщения распространяются самой соцсетью, то Facebook может быть признан нарушителем закона РФ по инициативе Генпрокуратуры. Что, в свою очередь, влечет возможное ограничение работы в России, штраф и даже полную блокировку на территории РФ", - сказал Липин.По словам юриста, за бездействие при расследовании распространения лживой информации и отказе в сотрудничестве с госорганами РФ соцсети также может грозить блокировка. "Кроме того, по новому закону Facebook должен открыть своё представительство в России, как и другие зарубежные крупные интернет-компании. Если этого не будет сделано, то Facebook могут ограничить и платежи, которые поступают за рекламу на ресурсе", - подчеркнул эксперт.При этом, как отметил Липин, если окажется, что лживые новости распространялись гражданами РФ или зарубежных государств, то им может грозить как административная, так и уголовная ответственность в зависимости от тяжести деяния. "Необходимо понимать, что к ответственности могут быть привлечены как граждане России, которые, возможно, делали это по глупости, так и иностранные граждане, преследовавшие какие-либо личные цели или выполняя чьи-то указания", - добавил юрист.Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД РФ принято решение о признании Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ. После этого Роскомнадзор частично ограничил доступ в Facebook в виде замедления трафика.

https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html

https://ria.ru/20220227/rassylka-1775426914.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

общество, технологии, россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), риа новости