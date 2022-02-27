Meta отказала украинцам в просьбе отключить Россию от Facebook
Meta отказала украинцам в просьбе отключить Россию от Facebook
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американская компания Meta получила просьбы украинцев отключить Россию от Facebook и Instagram, но сочла это нецелесообразным, сообщил вице-президент оператора крупнейшей в мире социальной сети Ник Клегг.
"Украинцы также предложили нам убрать доступ к Facebook и Instagram в России... Мы считаем отключение наших услуг заглушит важное самовыражение в это критически значимое время", - написал он в Twitter.
Обе платформы, по его словам, используются в России для выражения протеста и получения независимой информации.
Роскомнадзор на этой неделе начал частично ограничивать доступ к Facebook, признав социальную сеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан России из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ. Meta проигнорировала требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".
Опубликовано: Севастиан Котов