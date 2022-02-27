https://ria.ru/20220227/facebook-1775444429.html

Meta отказала украинцам в просьбе отключить Россию от Facebook

Meta отказала украинцам в просьбе отключить Россию от Facebook - РИА Новости, 27.02.2022

Meta отказала украинцам в просьбе отключить Россию от Facebook

Американская компания Meta получила просьбы украинцев отключить Россию от Facebook и Instagram, но сочла это нецелесообразным, сообщил вице-президент оператора... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:11

2022-02-27T23:11

2022-02-27T23:11

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американская компания Meta получила просьбы украинцев отключить Россию от Facebook и Instagram, но сочла это нецелесообразным, сообщил вице-президент оператора крупнейшей в мире социальной сети Ник Клегг.Обе платформы, по его словам, используются в России для выражения протеста и получения независимой информации.Роскомнадзор на этой неделе начал частично ограничивать доступ к Facebook, признав социальную сеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан России из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ. Meta проигнорировала требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, facebook