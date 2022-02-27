https://ria.ru/20220227/es-1775417845.html
Евросоюз полностью закроет воздушное пространство для России
Евросоюз полностью закроет воздушное пространство для России - РИА Новости, 27.02.2022
Евросоюз полностью закроет воздушное пространство для России
Небо ЕС могут закрыть для любых самолетов, имеющих отношение к России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:35
2022-02-27T19:35
2022-02-27T21:00
евросоюз
еврокомиссия
обострение ситуации в днр и лнр
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новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Небо ЕС могут закрыть для любых самолетов, имеющих отношение к России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Также ЕК предложила запретить все операции с Центробанком и заморозить его активы в ЕС. Кроме того, от системы SWIFT отключат важные российские банки.Помимо этого, по словам фон дер Ляйен, в Европейском союзе запретят "медийную машину Кремля". Глава ЕК уточнила, что речь идет об RT, Sputnik и их дочерних структурах. Этот шаг она назвала беспрецедентным.Как заявил на пресс-конференции Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сегодня главы МИД стран Евросоюза дадут "политическое одобрение пакету мер, описанных председателем Ляйен"."Это откроет дорогу быстрому принятию всех необходимых актов", — добавил он.Операция по демилитаризации УкраиныПутин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775362823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, еврокомиссия, в мире, новости - туризм
19:35 27.02.2022 (обновлено: 21:00 27.02.2022)
Евросоюз полностью закроет воздушное пространство для России
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о решении закрыть воздушное пространство для России
БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Небо ЕС могут закрыть для любых самолетов, имеющих отношение к России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы закрываем воздушное пространство для русских. Мы предлагаем запрет на все принадлежащие России, зарегистрированные в России и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией Европейского союза. Это будет распространяться на любой самолет: личный, чартерный или иным образом находящийся под контролем российского юридического или частного лица".
Урсула фон дер Ляйен
глава Еврокомиссии
Также ЕК
предложила запретить все операции с Центробанком и заморозить его активы в ЕС. Кроме того, от системы SWIFT отключат важные российские банки.
Помимо этого, по словам фон дер Ляйен, в Европейском союзе запретят "медийную машину Кремля". Глава ЕК уточнила, что речь идет об RT, Sputnik и их дочерних структурах. Этот шаг она назвала беспрецедентным.
Как заявил на пресс-конференции Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
, сегодня главы МИД стран Евросоюза
дадут "политическое одобрение пакету мер, описанных председателем Ляйен".
"Это откроет дорогу быстрому принятию всех необходимых актов", — добавил он.
Операция по демилитаризации Украины
Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик
с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР
и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия
не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.