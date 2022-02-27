https://ria.ru/20220227/es-1775417845.html

Евросоюз полностью закроет воздушное пространство для России

Евросоюз полностью закроет воздушное пространство для России - РИА Новости, 27.02.2022

Евросоюз полностью закроет воздушное пространство для России

Небо ЕС могут закрыть для любых самолетов, имеющих отношение к России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:35

2022-02-27T19:35

2022-02-27T21:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Небо ЕС могут закрыть для любых самолетов, имеющих отношение к России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Также ЕК предложила запретить все операции с Центробанком и заморозить его активы в ЕС. Кроме того, от системы SWIFT отключат важные российские банки.Помимо этого, по словам фон дер Ляйен, в Европейском союзе запретят "медийную машину Кремля". Глава ЕК уточнила, что речь идет об RT, Sputnik и их дочерних структурах. Этот шаг она назвала беспрецедентным.Как заявил на пресс-конференции Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сегодня главы МИД стран Евросоюза дадут "политическое одобрение пакету мер, описанных председателем Ляйен"."Это откроет дорогу быстрому принятию всех необходимых актов", — добавил он.Операция по демилитаризации УкраиныПутин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

евросоюз, еврокомиссия, в мире, новости - туризм