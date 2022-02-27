14:44 27.02.2022 (обновлено: 14:48 27.02.2022)
Власти Донецка сообщили о новом обстреле со стороны украинских войск
Глава администрации Донецка Кулемзин сообщил об обстреле со стороны ВСУ
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска снова обстреливают Донецк, начался обстрел населенного пункта Александровка, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
"Донецк снова под огнем украинских карателей. В 14.25 начался обстрел пгт Александровки", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Александра Покровская