https://ria.ru/20220227/donetsk-1775376917.html

Власти Донецка сообщили о новом обстреле со стороны украинских войск

Власти Донецка сообщили о новом обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 27.02.2022

Власти Донецка сообщили о новом обстреле со стороны украинских войск

Украинские войска снова обстреливают Донецк, начался обстрел населенного пункта Александровка, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:44

2022-02-27T14:44

2022-02-27T14:48

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска снова обстреливают Донецк, начался обстрел населенного пункта Александровка, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."Донецк снова под огнем украинских карателей. В 14.25 начался обстрел пгт Александровки", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/fsb-1775374984.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, днр, украина