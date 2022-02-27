https://ria.ru/20220227/donbass-1775423277.html

При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранен мирный житель, заявили в ДНР

При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранен мирный житель, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранен мирный житель, заявили в ДНР

Житель Докучаевска получил огнестрельное осколочное ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщило в воскресенье представительство ДНР в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:08

2022-02-27T20:08

2022-02-27T20:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

докучаевск

украина

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Житель Докучаевска получил огнестрельное осколочное ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск пострадал мирный житель 1962 г.р. – огнестрельное осколочное ранение правой пятки. Пострадавший доставлен в Центральную городскую больницу Докучаевска", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/obstrel-1775421992.html

донецкая народная республика

россия

докучаевск

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, докучаевск, украина