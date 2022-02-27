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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/donbass-1775423277.html
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранен мирный житель, заявили в ДНР
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранен мирный житель, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранен мирный житель, заявили в ДНР
Житель Докучаевска получил огнестрельное осколочное ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщило в воскресенье представительство ДНР в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:08
2022-02-27T20:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
докучаевск
украина
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Житель Докучаевска получил огнестрельное осколочное ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск пострадал мирный житель 1962 г.р. – огнестрельное осколочное ранение правой пятки. Пострадавший доставлен в Центральную городскую больницу Докучаевска", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/obstrel-1775421992.html
донецкая народная республика
россия
докучаевск
украина
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, докучаевск, украина
20:08 27.02.2022 (обновлено: 20:18 27.02.2022)
 
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранен мирный житель, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ был ранен мирный житель

© Фото : ДНР ОнлайнРакеты ТРК "Точка-У", упавшии на территории ДНР
Ракеты ТРК Точка-У, упавшии на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Ракеты ТРК "Точка-У", упавшии на территории ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Житель Докучаевска получил огнестрельное осколочное ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск пострадал мирный житель 1962 г.р. – огнестрельное осколочное ранение правой пятки. Пострадавший доставлен в Центральную городскую больницу Докучаевска", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела ВСУ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияДокучаевскУкраина
 
 
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