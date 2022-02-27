20:08 27.02.2022 (обновлено: 20:18 27.02.2022)
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ ранен мирный житель, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ был ранен мирный житель
Ракеты ТРК "Точка-У", упавшии на территории ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Житель Докучаевска получил огнестрельное осколочное ранение в результате обстрела города украинскими войсками, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск пострадал мирный житель 1962 г.р. – огнестрельное осколочное ранение правой пятки. Пострадавший доставлен в Центральную городскую больницу Докучаевска", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова