https://ria.ru/20220227/donbass-1775415992.html

Отступающие украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли Сартану

Отступающие украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли Сартану - РИА Новости, 27.02.2022

Отступающие украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли Сартану

Украинские националисты из батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в воскресенье при отступлении обстреляли из реактивных... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:22

2022-02-27T19:22

2022-02-27T19:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донбасс

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские националисты из батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в воскресенье при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" населенный пункт Сартана, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики."Сегодня днём отступающие националисты "Азова" обстреляли из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" населенный пункт Сартана", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что "перед украинскими боевиками стоит задача нанести максимальные потери гражданскому населению"."Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины. СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)