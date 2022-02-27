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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/donbass-1775415992.html
Отступающие украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли Сартану
Отступающие украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли Сартану - РИА Новости, 27.02.2022
Отступающие украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли Сартану
Украинские националисты из батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в воскресенье при отступлении обстреляли из реактивных... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:22
2022-02-27T19:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские националисты из батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в воскресенье при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" населенный пункт Сартана, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики."Сегодня днём отступающие националисты "Азова" обстреляли из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" населенный пункт Сартана", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что "перед украинскими боевиками стоит задача нанести максимальные потери гражданскому населению"."Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины. СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/donbass-1775414359.html
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украина
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
19:22 27.02.2022 (обновлено: 19:29 27.02.2022)
 
Отступающие украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли Сартану

Отступающие украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли Сартану из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома на улице 9 января в Донецке
Мужчина демонстрирует последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома на улице 9 января в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома на улице 9 января в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские националисты из батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в воскресенье при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" населенный пункт Сартана, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.
"Сегодня днём отступающие националисты "Азова" обстреляли из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" населенный пункт Сартана", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что "перед украинскими боевиками стоит задача нанести максимальные потери гражданскому населению".
"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины. СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Ракеты ТРК Точка-У, упавшии на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР с применением РСЗО
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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