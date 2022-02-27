Канал ДНР "Юнион" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел ВСУ
Канал ДНР "Юнион" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел украинских войск
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкЖитель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град" по жилому сектору
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град" по жилому сектору. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Съёмочная группа телеканала ДНР "Юнион" попала под обстрел украинских войск, сообщает телеканал.
"Съёмочная группа телеканала "Юнион" попала под обстрел ВСУ... Снаряд попал в машину, в которой ехала группа", - сообщил телеканал.
Как отмечается, в момент попадания снаряда, в автомобиле никого не было.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Дарья Буймова