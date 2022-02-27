https://ria.ru/20220227/donbass-1775415612.html

Канал ДНР "Юнион" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел ВСУ

Канал ДНР "Юнион" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

Канал ДНР "Юнион" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел ВСУ

Съёмочная группа телеканала ДНР "Юнион" попала под обстрел украинских войск, сообщает телеканал. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:18

2022-02-27T19:18

2022-02-27T19:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

луганская народная республика

киев

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Съёмочная группа телеканала ДНР "Юнион" попала под обстрел украинских войск, сообщает телеканал."Съёмочная группа телеканала "Юнион" попала под обстрел ВСУ... Снаряд попал в машину, в которой ехала группа", - сообщил телеканал.Как отмечается, в момент попадания снаряда, в автомобиле никого не было.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины, россия