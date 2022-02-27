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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/donbass-1775415612.html
Канал ДНР "Юнион" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел ВСУ
Канал ДНР "Юнион" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
Канал ДНР "Юнион" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел ВСУ
Съёмочная группа телеканала ДНР "Юнион" попала под обстрел украинских войск, сообщает телеканал. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:18
2022-02-27T19:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
киев
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Съёмочная группа телеканала ДНР "Юнион" попала под обстрел украинских войск, сообщает телеканал."Съёмочная группа телеканала "Юнион" попала под обстрел ВСУ... Снаряд попал в машину, в которой ехала группа", - сообщил телеканал.Как отмечается, в момент попадания снаряда, в автомобиле никого не было.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/obstrel-1775413949.html
луганская народная республика
киев
россия
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины, россия
19:18 27.02.2022
 
Канал ДНР "Юнион" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел ВСУ

Канал ДНР "Юнион" сообщил, что его съемочная группа попала под обстрел украинских войск

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкЖитель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град" по жилому сектору
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град" по жилому сектору. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Съёмочная группа телеканала ДНР "Юнион" попала под обстрел украинских войск, сообщает телеканал.
"Съёмочная группа телеканала "Юнион" попала под обстрел ВСУ... Снаряд попал в машину, в которой ехала группа", - сообщил телеканал.
Как отмечается, в момент попадания снаряда, в автомобиле никого не было.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Стрингер RT попал под обстрел в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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