19:09 27.02.2022 (обновлено: 19:25 27.02.2022)
ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР с применением РСЗО
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по республике с применением РСЗО
Ракеты ТРК "Точка-У", упавшии на территории ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 23 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, под обстрелы попали районы 13 населённых пунктов, сообщает Народная милиция ДНР.
"С начала суток противник 23 раза открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 13 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении официального представителя НМ ДНР.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова