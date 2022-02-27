https://ria.ru/20220227/donbass-1775414359.html

ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР с применением РСЗО

ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР с применением РСЗО - РИА Новости, 27.02.2022

ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР с применением РСЗО

Украинские войска с начала суток 23 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:09

2022-02-27T19:09

2022-02-27T19:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 23 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, под обстрелы попали районы 13 населённых пунктов, сообщает Народная милиция ДНР."С начала суток противник 23 раза открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 13 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении официального представителя НМ ДНР.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/vooruzhenie-1775415446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия