https://ria.ru/20220227/donbass-1775413802.html

В ЛНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены десять домов

В ЛНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены десять домов - РИА Новости, 27.02.2022

В ЛНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены десять домов

Десять жилых домов повреждены в Первомайске в результате обстрелов в субботу, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:07

2022-02-27T19:07

2022-02-27T19:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Десять жилых домов повреждены в Первомайске в результате обстрелов в субботу, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, в результате вчерашних обстрелов республики повреждено (разрушено) 10 жилых домов в городе Первомайск", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/pasechnik-1775348296.html

https://ria.ru/20220227/donbass-1775346493.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев