В ЛНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены десять домов
В ЛНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ в субботу повреждены десять домов
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Десять жилых домов повреждены в Первомайске в результате обстрелов в субботу, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, в результате вчерашних обстрелов республики повреждено (разрушено) 10 жилых домов в городе Первомайск", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Дарья Буймова