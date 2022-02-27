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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/donbass-1775413802.html
В ЛНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены десять домов
В ЛНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены десять домов - РИА Новости, 27.02.2022
В ЛНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены десять домов
Десять жилых домов повреждены в Первомайске в результате обстрелов в субботу, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:07
2022-02-27T19:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Десять жилых домов повреждены в Первомайске в результате обстрелов в субботу, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, в результате вчерашних обстрелов республики повреждено (разрушено) 10 жилых домов в городе Первомайск", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/pasechnik-1775348296.html
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев
19:07 27.02.2022
 
В ЛНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены десять домов

В ЛНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ в субботу повреждены десять домов

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Десять жилых домов повреждены в Первомайске в результате обстрелов в субботу, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, в результате вчерашних обстрелов республики повреждено (разрушено) 10 жилых домов в городе Первомайск", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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