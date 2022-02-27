https://ria.ru/20220227/donbass-1775347489.html
В Горловке мирная жительница ранена при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке мирная жительница ранена при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
В Горловке мирная жительница ранена при обстреле со стороны ВСУ
Женщина 74 лет получила ранение в городе Горловка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T10:35
2022-02-27T10:35
2022-02-27T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Женщина 74 лет получила ранение в городе Горловка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины пострадала мирная жительница 1948 года рождения – минно-взрывная травма, осколочное точечное ранение верхней трети правого предплечья, поясничной области справа", - говорится в сообщении.Женщина доставлена в городскую больницу.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, горловка, донецкая народная республика
10:35 27.02.2022 (обновлено: 10:47 27.02.2022)
В Горловке мирная жительница ранена при обстреле со стороны ВСУ
Представительство ДНР: мирная жительница ранена при обстреле Горловки со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости.
Женщина 74 лет получила ранение в городе Горловка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает
представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины пострадала мирная жительница 1948 года рождения – минно-взрывная травма, осколочное точечное ранение верхней трети правого предплечья, поясничной области справа", - говорится в сообщении.
Женщина доставлена в городскую больницу.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.