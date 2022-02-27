https://ria.ru/20220227/donbass-1775347489.html

В Горловке мирная жительница ранена при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке мирная жительница ранена при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

В Горловке мирная жительница ранена при обстреле со стороны ВСУ

Женщина 74 лет получила ранение в городе Горловка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:35

2022-02-27T10:35

2022-02-27T10:47

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Женщина 74 лет получила ранение в городе Горловка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины пострадала мирная жительница 1948 года рождения – минно-взрывная травма, осколочное точечное ранение верхней трети правого предплечья, поясничной области справа", - говорится в сообщении.Женщина доставлена в городскую больницу.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, горловка, донецкая народная республика