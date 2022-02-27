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При взрыве на нефтебазе в Ровеньках пострадал охранник, заявили в ЛНР

При взрыве на нефтебазе в Ровеньках пострадал охранник, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.02.2022

При взрыве на нефтебазе в Ровеньках пострадал охранник, заявили в ЛНР

Один человек пострадал в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках Луганской народной республики, заявили журналистам в пресс-службе Минздрава ЛНР. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:28

2022-02-27T10:28

2022-02-27T10:39

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках Луганской народной республики, заявили журналистам в пресс-службе Минздрава ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что в результате ракетного удара "Точкой-У" произошел взрыв и пожар на нефтебазе в городе Ровеньки."Пострадавший попал в Ровеньковскую городскую центральную больницу, у него травматическая ампутация пальца левой кисти, он находится в сознании в отделении травматологии", - заявил представитель Минздрава ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва на нефтебазе в Ровеньках в ЛНР Причиной взрыва на нефтебазе в городе Ровеньки стал ракетный удар со стороны украинских силовиков, подтвердила Народная милиция Луганской народной республики. Представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что ВСУ применили тактические ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У". 2022-02-27T10:28 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, луганская народная республика, минздрав лнр