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Доллар может ненадолго подскочить до 120 рублей, заявил эксперт
Доллар может ненадолго подскочить до 120 рублей, заявил эксперт - РИА Новости, 27.02.2022
Доллар может ненадолго подскочить до 120 рублей, заявил эксперт
Доллар может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов банков России, но ЦБ поднимет ставку, и через неделю стоимость доллара вернется к 85... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:15
2022-02-27T17:18
экономика
россия
европа
германия
центральный банк рф (цб рф)
nbc
swift
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Доллар может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов банков России, но ЦБ поднимет ставку, и через неделю стоимость доллара вернется к 85 рублям, сказал РИА Новости руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрей Верников.В четверг Банк России сообщил, что принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке. После обвального падения рубля утром в тот же день, когда доллар подскакивал до 89,6 рубля, а евро до 99,99 рубля, отечественная валюта начала отыгрывать часть падения. В результате торги закрылись на уровне 85,25 рубля за доллар и 95,21 рубля за евро."Доллар может стоить и 100, и 120 рублей, потому что самое страшное — это не SWIFT, а заморозка российских активов. Непонятно, сколько активов будет заморожено валютных. На первый взгляд 35 процентов. Далее ЦБ России поднимет ставку до 13-14 процентов, и доллар через неделю опять вернется на 85 рублям", — сказал Верников."Будут ли торги на валютной бирже, не знаю, но вероятность биржевых каникул очень велика", — считает он.Как ранее передал телеканал NBC, Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, готовится исполнить решение Европы после "правового распоряжения".Ранее кабмин ФРГ сообщил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.
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экономика, россия, европа, германия, центральный банк рф (цб рф), nbc, swift
09:15 27.02.2022 (обновлено: 17:18 27.02.2022)
 
Доллар может ненадолго подскочить до 120 рублей, заявил эксперт

Эксперт Верников: доллар может подскочить до 120 рублей в случае заморозки активов банков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Доллар может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов банков России, но ЦБ поднимет ставку, и через неделю стоимость доллара вернется к 85 рублям, сказал РИА Новости руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрей Верников.
В четверг Банк России сообщил, что принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке. После обвального падения рубля утром в тот же день, когда доллар подскакивал до 89,6 рубля, а евро до 99,99 рубля, отечественная валюта начала отыгрывать часть падения. В результате торги закрылись на уровне 85,25 рубля за доллар и 95,21 рубля за евро.
"Доллар может стоить и 100, и 120 рублей, потому что самое страшное — это не SWIFT, а заморозка российских активов. Непонятно, сколько активов будет заморожено валютных. На первый взгляд 35 процентов. Далее ЦБ России поднимет ставку до 13-14 процентов, и доллар через неделю опять вернется на 85 рублям", — сказал Верников.
"Будут ли торги на валютной бирже, не знаю, но вероятность биржевых каникул очень велика", — считает он.
Как ранее передал телеканал NBC, Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, готовится исполнить решение Европы после "правового распоряжения".
Ранее кабмин ФРГ сообщил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаРоссияЕвропаГерманияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)NBCSWIFT
 
 
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