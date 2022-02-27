https://ria.ru/20220227/dollar-1775339736.html

Доллар может ненадолго подскочить до 120 рублей, заявил эксперт

Доллар может ненадолго подскочить до 120 рублей, заявил эксперт - РИА Новости, 27.02.2022

Доллар может ненадолго подскочить до 120 рублей, заявил эксперт

Доллар может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов банков России, но ЦБ поднимет ставку, и через неделю стоимость доллара вернется к 85... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:15

2022-02-27T09:15

2022-02-27T17:18

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Доллар может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов банков России, но ЦБ поднимет ставку, и через неделю стоимость доллара вернется к 85 рублям, сказал РИА Новости руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрей Верников.В четверг Банк России сообщил, что принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке. После обвального падения рубля утром в тот же день, когда доллар подскакивал до 89,6 рубля, а евро до 99,99 рубля, отечественная валюта начала отыгрывать часть падения. В результате торги закрылись на уровне 85,25 рубля за доллар и 95,21 рубля за евро."Доллар может стоить и 100, и 120 рублей, потому что самое страшное — это не SWIFT, а заморозка российских активов. Непонятно, сколько активов будет заморожено валютных. На первый взгляд 35 процентов. Далее ЦБ России поднимет ставку до 13-14 процентов, и доллар через неделю опять вернется на 85 рублям", — сказал Верников."Будут ли торги на валютной бирже, не знаю, но вероятность биржевых каникул очень велика", — считает он.Как ранее передал телеканал NBC, Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, готовится исполнить решение Европы после "правового распоряжения".Ранее кабмин ФРГ сообщил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.

https://realty.ria.ru/20220225/rieltory-1775065515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, европа, германия, центральный банк рф (цб рф), nbc, swift