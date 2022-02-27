12:22 27.02.2022 (обновлено: 12:35 27.02.2022)
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими войсками
Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле Докучаевска украинскими войсками
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗнак "Начало населенного пункта" перед въездом в город Докучаевск Донецкой области
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в ДНР, выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Максим Зубков