https://ria.ru/20220227/dokuchaevsk-1775360494.html

В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими войсками

В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими войсками - РИА Новости, 27.02.2022

В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими войсками

Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в ДНР, выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:22

2022-02-27T12:22

2022-02-27T12:35

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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луганская народная республика

докучаевск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в ДНР, выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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донецкая народная республика

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Максим Зубков

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, докучаевск, донецкая народная республика