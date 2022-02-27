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Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки
Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки - РИА Новости, 27.02.2022
Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки
Украинские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Горловки, в результате обстрела госпитализирован мужчина, сообщает штаб теробороны Донецкой народной... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:52
2022-02-27T23:52
2022-02-27T23:52
обострение ситуации в днр и лнр
горловка
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Горловки, в результате обстрела госпитализирован мужчина, сообщает штаб теробороны Донецкой народной республики.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка
Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки
Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Горловки, в результате обстрела госпитализирован мужчина, сообщает штаб теробороны Донецкой народной республики.
"ВФУ продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки... После того же обстрела по ул. Посмитного, 40 с диагнозом минно-взрывная травма госпитализирован мужчина 45 лет", - сообщается в Telegram штаба.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.