https://ria.ru/20220227/dnr-1775449778.html

Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки

Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки - РИА Новости, 27.02.2022

Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки

Украинские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Горловки, в результате обстрела госпитализирован мужчина, сообщает штаб теробороны Донецкой народной... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:52

2022-02-27T23:52

2022-02-27T23:52

обострение ситуации в днр и лнр

горловка

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Горловки, в результате обстрела госпитализирован мужчина, сообщает штаб теробороны Донецкой народной республики.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

горловка

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

горловка