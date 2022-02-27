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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/dnr-1775449778.html
Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки
Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки - РИА Новости, 27.02.2022
Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки
Украинские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Горловки, в результате обстрела госпитализирован мужчина, сообщает штаб теробороны Донецкой народной... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:52
2022-02-27T23:52
обострение ситуации в днр и лнр
горловка
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Горловки, в результате обстрела госпитализирован мужчина, сообщает штаб теробороны Донецкой народной республики.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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горловка
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Ангелина Орехова
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горловка
23:52 27.02.2022
 
Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки

Украинские войска продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина убирает осколки оконных стекол в здании школы в Горловке, поврежденном в результате обстрела
Женщина убирает осколки оконных стекол в здании школы в Горловке, поврежденном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина убирает осколки оконных стекол в здании школы в Горловке, поврежденном в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Горловки, в результате обстрела госпитализирован мужчина, сообщает штаб теробороны Донецкой народной республики.
"ВФУ продолжают обстрелы жилых кварталов Горловки... После того же обстрела по ул. Посмитного, 40 с диагнозом минно-взрывная травма госпитализирован мужчина 45 лет", - сообщается в Telegram штаба.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ангелина Орехова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГорловка
 
 
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