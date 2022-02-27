https://ria.ru/20220227/dnr-1775447212.html

В ДНР сообщили об утечке газа после обстрела газопровода со стороны ВСУ

В ДНР сообщили об утечке газа после обстрела газопровода со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

В ДНР сообщили об утечке газа после обстрела газопровода со стороны ВСУ

Утечка газа произошла в результате обстрела газопровода в Горловке, труба была перекрыта, газ перенаправлен для населения по другой магистрали, сообщает штаб... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:33

2022-02-27T23:33

2022-02-27T23:33

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Утечка газа произошла в результате обстрела газопровода в Горловке, труба была перекрыта, газ перенаправлен для населения по другой магистрали, сообщает штаб теробороны Донецкой народной республики.Ранее в ДНР заявляли, что в результате обстрела в Горловке поврежден водовод и газопровод."В результате обстрела с позиций украинских боевиков была повреждена газовая труба высокого давления. Оперативные действия специалистов "Донбассгаз" позволили перекрыть утечку и перенаправить газ для населения по другой магистрали", - сообщается в Telegram штаба.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/donbass-1775163788.html

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горловка

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, донецкая народная республика, донбассгаз, россия, горловка, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии