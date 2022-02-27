В ДНР сообщили о боях на всей линии соприкосновения
ДНР в СЦКК: боевая активность продолжается во всей линии соприкосновения
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Боевая активность продолжается во всей линии боевого соприкосновения на территории ДНР, сообщает в воскресенье представительство республики в СЦКК.
"Противник не прекращает огневую активность по всей линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
26 февраля, 08:00"У нас c ними особые счеты". Как развивается наступление армии ДНР
По представленной информации, за 11 дней эскалации со стороны украинских войск было зафиксировано 643 факта ведения огня, в том числе 521 - с применением тяжелого вооружения. Всего противником выпущено 7889 боеприпасов различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У".
"Подразделения НМ ДНР отражают атаки противника и не допустят нарушения территориальной целостности республики", - отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Александра Покровская