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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/dnr-1775418116.html
В ДНР сообщили об освобождении 17 населенных пунктов
В ДНР сообщили об освобождении 17 населенных пунктов - РИА Новости, 27.02.2022
В ДНР сообщили об освобождении 17 населенных пунктов
В Донецкой народной республике освобождены 17 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем Киева, сообщает в воскресенье штаб территориальной обороны... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:38
2022-02-27T19:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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владимир путин
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. В Донецкой народной республике освобождены 17 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем Киева, сообщает в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на вечер 27 февраля 2022 года освобождены 17 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово", - перечислил штаб.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Александра Покровская
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, донецкая народная республика
19:38 27.02.2022 (обновлено: 19:53 27.02.2022)
 
В ДНР сообщили об освобождении 17 населенных пунктов

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении 17 населенных пунктов

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. В Донецкой народной республике освобождены 17 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем Киева, сообщает в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на вечер 27 февраля 2022 года освобождены 17 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово", - перечислил штаб.
Отказавшиеся от службы украинские пограничники перешли на территорию РФ
Вчера, 19:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Девять украинских пограничников отказались проходить службу
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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