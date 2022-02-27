https://ria.ru/20220227/dnr-1775390554.html

ВСУ обстреляли трамвайно-троллейбусное управление в Горловке, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли трамвайно-троллейбусное управление в Горловке, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

ВСУ обстреляли трамвайно-троллейбусное управление в Горловке, заявили в ДНР

Шесть автобусов и троллейбус повреждены в результате обстрела украинскими войсками трамвайно-троллейбусного управления в донецкой Горловке, сообщает Народная... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:12

2022-02-27T16:12

2022-02-27T16:12

в мире

донецкая народная республика

горловка

зайцево

стирол

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775247335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc0cc9be390ae6445765e7b09052f3d7.jpg

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Шесть автобусов и троллейбус повреждены в результате обстрела украинскими войсками трамвайно-троллейбусного управления в донецкой Горловке, сообщает Народная милиция ДНР."В результате обстрела со стороны ВФУ трамвайно-троллейбусного управления в Горловке повреждены шесть автобусов, один троллейбус, а также остекление здания", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ДНР.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/donbass-1775388352.html

донецкая народная республика

горловка

зайцево

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, горловка, зайцево, стирол, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр