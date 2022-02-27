https://ria.ru/20220227/dnr-1775347714.html
В ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У" ВСУ
В ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У" ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
В ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У" ВСУ
Средствами ПВО ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинских войск, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T10:37
2022-02-27T10:37
2022-02-27T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Средствами ПВО ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинских войск, сообщает Народная милиция ДНР."Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах н.п. Илловайск, Амвросиевка и Донецк", - говорится в сообщении.Также отмечается, что артиллерийские подразделения украинских войск продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днр, ситуация в днр и лнр
10:37 27.02.2022 (обновлено: 10:48 27.02.2022)
В ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У" ВСУ
Средства ПВО ДНР уничтожили пять ракет комплекса "Точка-У" украинских войск
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Средствами ПВО ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинских войск, сообщает Народная милиция ДНР.
"Средствами ПВО НМ ДНР
уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах н.п. Илловайск, Амвросиевка
и Донецк", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что артиллерийские подразделения украинских войск продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева
, а рано утром 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.