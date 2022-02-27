https://ria.ru/20220227/dnr-1775347714.html

В ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У" ВСУ

В ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У" ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022

В ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У" ВСУ

Средствами ПВО ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинских войск, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:37

2022-02-27T10:37

2022-02-27T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Средствами ПВО ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинских войск, сообщает Народная милиция ДНР."Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах н.п. Илловайск, Амвросиевка и Донецк", - говорится в сообщении.Также отмечается, что артиллерийские подразделения украинских войск продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

днр, ситуация в днр и лнр