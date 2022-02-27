09:11 27.02.2022 (обновлено: 09:37 27.02.2022)
ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в ДНР
СЦКК: ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры и семь транспортных средств
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Целенаправленным атакам украинских войск за сутки подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств", - говорится в сообщении.
"Повреждено 36 домостроений на горловском, донецком и мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Екатерина Зайцева