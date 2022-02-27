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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/dnr-1775339449.html
ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в ДНР
ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022
ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в ДНР
Целенаправленным атакам украинских войск за сутки подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:11
2022-02-27T09:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Целенаправленным атакам украинских войск за сутки подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств", - говорится в сообщении.Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщает, что за сутки в результате обстрела со стороны украинских войск повреждено 36 домостроений на горловском, донецком и мариупольском направлениях."Повреждено 36 домостроений на горловском, донецком и мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775338923.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, сцкк
09:11 27.02.2022 (обновлено: 09:37 27.02.2022)
 
ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в ДНР

СЦКК: ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры и семь транспортных средств

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Целенаправленным атакам украинских войск за сутки подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ВС РФ на броне бронетранспортера - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 09:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины
Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщает, что за сутки в результате обстрела со стороны украинских войск повреждено 36 домостроений на горловском, донецком и мариупольском направлениях.
"Повреждено 36 домостроений на горловском, донецком и мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСЦКК
 
 
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