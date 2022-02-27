https://ria.ru/20220227/dnr-1775339449.html

ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в ДНР

ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в ДНР

Целенаправленным атакам украинских войск за сутки подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:11

2022-02-27T09:11

2022-02-27T09:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Целенаправленным атакам украинских войск за сутки подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств", - говорится в сообщении.Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщает, что за сутки в результате обстрела со стороны украинских войск повреждено 36 домостроений на горловском, донецком и мариупольском направлениях."Повреждено 36 домостроений на горловском, донецком и мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, сцкк