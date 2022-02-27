https://ria.ru/20220227/delegatsiya-1775436635.html

Украинская делегация не доехала до места переговоров, сообщили в Белоруссии

Украинская делегация не доехала до места переговоров, сообщили в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022

Украинская делегация не доехала до места переговоров, сообщили в Белоруссии

Белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что украинская делегация еще не доехала на переговоры с российской стороной на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:09

2022-02-27T22:09

2022-02-27T22:33

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что украинская делегация еще не доехала на переговоры с российской стороной на белорусско-украинской границе.Воскресенский ранее говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Он говорил, что они могут пройти в воскресенье в Белоруссии, состав украинской делегации пока неизвестен. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча."По моим данным, украинская делегация еще не доехала (до места переговоров - ред.)", - сказал Воскресенский, который близок к организаторам переговоров. Политолог высказал опасение, что украинская сторона тянет время.Он также сообщил, что украинская делегация ожидается небольшой - замглавы МИД и 2-3 представителя военной и политической сферы. "Небольшая делегация, 4-5 человек", - сказал собеседник.Политолог пояснил, что ранее группа украинских депутатов обратилась к нему, чтобы он помог организовать общение с президентом Белоруссии, которое и было организовано. "После этого они убедили президента Лукашенко поговорить с президентом Зеленским. Будем надеяться, что президент Лукашенко убедил (во время состоявшегося телефонного разговора - ред.) президента Зеленского сохранить независимость и суверенитет украинского государства и остановиться", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

https://ria.ru/20220227/putin-1775357212.html

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775387116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, белоруссия, россия, украина, владимир зеленский, владимир мединский, александр лукашенко