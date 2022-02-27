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Специалисты ликвидировали бетонную дамбу без ущерба Северо-Крымскому каналу

Специалисты ликвидировали бетонную дамбу без ущерба Северо-Крымскому каналу - РИА Новости, 27.02.2022

Специалисты ликвидировали бетонную дамбу без ущерба Северо-Крымскому каналу

Бетонная дамба, сооруженная на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидирована без... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:50

2022-02-27T00:50

2022-02-27T00:50

республика крым

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Бетонная дамба, сооруженная на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидирована без причинения какого-либо ущерба сооружению, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. В субботу глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бетонную дамбу, сооруженную на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидировали специалисты министерства обороны России. При этом, по его словам, украинские националисты во время отступления подорвали ряд гидротехнических сооружений канала в Херсонской области.В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины.В частности, в очистке канала задействована специальная военная техника. При этом специалистами судоремонтного завода Черноморского флота проведен ремонт оборудования шлюзового комплекса, в том числе по восстановлению шлюзовых заслонок, "выведенных из строя украинскими радикалами"."По завершению работ подача воды по Северо-Крымскому каналу на территорию Республики Крым, а также в интересах жителей населенных пунктов Херсонской области Украины, будет восстановлена", - говорится в сообщении.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

республика крым, россия, общество