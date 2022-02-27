https://ria.ru/20220227/chekhiya-1775428711.html

МИД Чехии призвал сограждан покинуть территорию России и Белоруссии

МИД Чехии призвал сограждан покинуть территорию России и Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022

МИД Чехии призвал сограждан покинуть территорию России и Белоруссии

В связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в РФ, прежде всего для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии призвал граждан республики отказаться от... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:51

2022-02-27T20:51

2022-02-27T20:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ПРАГА, 27 сен – РИА Новости. В связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в РФ, прежде всего для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии призвал граждан республики отказаться от посещения РФ, а тем, кто уже находится в РФ, покинуть ее территорию, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства."В связи с происходящим вторжением РФ на Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в РФ, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии настоятельно предостерегает сограждан от поездок в РФ. МИД Чехии призывает граждан республики покинуть РФ", - говорится в сообщении.С подобным призывом МИД Чехии обратился также к тем согражданам, которые находятся в Белоруссии или предполагают отправиться в эту страну.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775394394.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, белоруссия, россия, украина, нато, мид чехии