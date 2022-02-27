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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Чехию прибыли до двух тысяч украинских беженцев
В Чехию прибыли до двух тысяч украинских беженцев - РИА Новости, 27.02.2022
В Чехию прибыли до двух тысяч украинских беженцев
К вечеру субботы в Чехию прибыли от 1 до 2 тысяч беженцев с Украины, более точных цифр пока нет из-за отсутствия у Чехии границ со Словакией и Польшей, через... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:12
2022-02-27T02:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
чехия
украина
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. К вечеру субботы в Чехию прибыли от 1 до 2 тысяч беженцев с Украины, более точных цифр пока нет из-за отсутствия у Чехии границ со Словакией и Польшей, через территорию которых прибывают украинцы, сообщил в субботу журналистам первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан.По словам Ракушана, МВД на первом этапе подготовило для беженцев из Украины 5 тысяч мест, также должны подготовиться к встрече украинцев руководители краевых органов. В воскресенье начнет действовать сетевая информсистема на украинском языке для того, чтобы беженцы смогли сориентироваться в предложениях для них."Те украинцы, которые до сих пор находились в Чехии, а теперь у них заканчивается виза, но они не спешат вернуться домой, не должны беспокоиться, мы им продлим визу автоматически. А те, кто сейчас приезжает из Украины к проживающим здесь родственникам, могут спокойно прийти в себя и немного отдохнуть, мы даем им три дня для того, чтобы начать оформление документов на проживание", - дополнил глава МВД.Ракушан также заявил о недопустимости оскорблений в связи с ситуацией на Украине детей россиян, постоянно проживающих в Чехии и обучающихся в местных школах."В связи с событиями на Украине было несколько инцидентов, связанных со словесными оскорблениями детей россиян, постоянно проживающих в республике. Работники школ должны помнить, что это недопустимо", - подчеркнул глава МВД.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, чехия, украина
02:12 27.02.2022 (обновлено: 02:16 27.02.2022)
 
В Чехию прибыли до двух тысяч украинских беженцев

Глава МВД Чехии Ракушан сообщил о прибытии в страну украинских беженцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прага
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. К вечеру субботы в Чехию прибыли от 1 до 2 тысяч беженцев с Украины, более точных цифр пока нет из-за отсутствия у Чехии границ со Словакией и Польшей, через территорию которых прибывают украинцы, сообщил в субботу журналистам первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан.
"Как предполагает МВД, на вечер субботы в Чехию прибыли от 1 до 2 тысяч беженцев из Украины, более точных цифр у нас пока нет из-за отсутствия у Чехии границ со Словакией и Польшей, через территорию которых прибывают украинцы. С официальными просьбами к нам пока обратились несколько сотен беженцев", - сказал Ракушан.
По словам Ракушана, МВД на первом этапе подготовило для беженцев из Украины 5 тысяч мест, также должны подготовиться к встрече украинцев руководители краевых органов. В воскресенье начнет действовать сетевая информсистема на украинском языке для того, чтобы беженцы смогли сориентироваться в предложениях для них.
"Те украинцы, которые до сих пор находились в Чехии, а теперь у них заканчивается виза, но они не спешат вернуться домой, не должны беспокоиться, мы им продлим визу автоматически. А те, кто сейчас приезжает из Украины к проживающим здесь родственникам, могут спокойно прийти в себя и немного отдохнуть, мы даем им три дня для того, чтобы начать оформление документов на проживание", - дополнил глава МВД.
Ракушан также заявил о недопустимости оскорблений в связи с ситуацией на Украине детей россиян, постоянно проживающих в Чехии и обучающихся в местных школах.
"В связи с событиями на Украине было несколько инцидентов, связанных со словесными оскорблениями детей россиян, постоянно проживающих в республике. Работники школ должны помнить, что это недопустимо", - подчеркнул глава МВД.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 00:57
Джонсон заявил, что Британия будет принимать беженцев с Украины
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: П. Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЧехияУкраина
 
 
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