https://ria.ru/20220227/chekhiya-1775321087.html

В Чехию прибыли до двух тысяч украинских беженцев

В Чехию прибыли до двух тысяч украинских беженцев - РИА Новости, 27.02.2022

В Чехию прибыли до двух тысяч украинских беженцев

К вечеру субботы в Чехию прибыли от 1 до 2 тысяч беженцев с Украины, более точных цифр пока нет из-за отсутствия у Чехии границ со Словакией и Польшей, через... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T02:12

2022-02-27T02:12

2022-02-27T02:16

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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. К вечеру субботы в Чехию прибыли от 1 до 2 тысяч беженцев с Украины, более точных цифр пока нет из-за отсутствия у Чехии границ со Словакией и Польшей, через территорию которых прибывают украинцы, сообщил в субботу журналистам первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан.По словам Ракушана, МВД на первом этапе подготовило для беженцев из Украины 5 тысяч мест, также должны подготовиться к встрече украинцев руководители краевых органов. В воскресенье начнет действовать сетевая информсистема на украинском языке для того, чтобы беженцы смогли сориентироваться в предложениях для них."Те украинцы, которые до сих пор находились в Чехии, а теперь у них заканчивается виза, но они не спешат вернуться домой, не должны беспокоиться, мы им продлим визу автоматически. А те, кто сейчас приезжает из Украины к проживающим здесь родственникам, могут спокойно прийти в себя и немного отдохнуть, мы даем им три дня для того, чтобы начать оформление документов на проживание", - дополнил глава МВД.Ракушан также заявил о недопустимости оскорблений в связи с ситуацией на Украине детей россиян, постоянно проживающих в Чехии и обучающихся в местных школах."В связи с событиями на Украине было несколько инцидентов, связанных со словесными оскорблениями детей россиян, постоянно проживающих в республике. Работники школ должны помнить, что это недопустимо", - подчеркнул глава МВД.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, чехия, украина