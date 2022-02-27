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Премьер Чехии по телефону заверил Зеленского в своей поддержке

Премьер Чехии по телефону заверил Зеленского в своей поддержке - РИА Новости, 27.02.2022

Премьер Чехии по телефону заверил Зеленского в своей поддержке

Чешский премьер Петр Фиала провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским и заверил его в том, что Киев может положиться на помощь Праги, сообщил в РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:46

2022-02-27T01:46

2022-02-27T01:46

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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским и заверил его в том, что Киев может положиться на помощь Праги, сообщил в Twitter сам Фиала.В начале февраля кабмин Чехии принял решение о выделении Украине в качестве подарка 4 тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов). А утром в субботу чешский кабмин принял решение направить на Украину вооружение на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов). По данным чешских СМИ, среди направляемого вооружения - 30 тысяч пистолетов, 7 тысяч автоматов, 3 тысячи пулеметов, несколько десятков снайперских винтовок и около миллиона штук патронов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, чехия, украина