Премьер Чехии по телефону заверил Зеленского в своей поддержке
Премьер Чехии Фиала по телефону заверил Зеленского в своей поддержке
Карлов мост в Праге
ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским и заверил его в том, что Киев может положиться на помощь Праги, сообщил в Twitter сам Фиала.
"Друзьям мы должны помогать. Я заверил его (Владимира Зеленского - ред.) в том, что Украина может полагаться на поддержку Чехии", - написал Фиала.
В начале февраля кабмин Чехии принял решение о выделении Украине в качестве подарка 4 тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов). А утром в субботу чешский кабмин принял решение направить на Украину вооружение на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов). По данным чешских СМИ, среди направляемого вооружения - 30 тысяч пистолетов, 7 тысяч автоматов, 3 тысячи пулеметов, несколько десятков снайперских винтовок и около миллиона штук патронов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Максим Горбачев