Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220227/chekhiya-1775319230.html
Премьер Чехии по телефону заверил Зеленского в своей поддержке
Премьер Чехии по телефону заверил Зеленского в своей поддержке - РИА Новости, 27.02.2022
Премьер Чехии по телефону заверил Зеленского в своей поддержке
Чешский премьер Петр Фиала провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским и заверил его в том, что Киев может положиться на помощь Праги, сообщил в РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:46
2022-02-27T01:46
в мире
россия
чехия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2190b6d6deb68084193fdbf8c89d9636.jpg
ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским и заверил его в том, что Киев может положиться на помощь Праги, сообщил в Twitter сам Фиала.В начале февраля кабмин Чехии принял решение о выделении Украине в качестве подарка 4 тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов). А утром в субботу чешский кабмин принял решение направить на Украину вооружение на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов). По данным чешских СМИ, среди направляемого вооружения - 30 тысяч пистолетов, 7 тысяч автоматов, 3 тысячи пулеметов, несколько десятков снайперских винтовок и около миллиона штук патронов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/aktivy-1775319102.html
россия
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ebf7262d8aac2d4ed353445c874a925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, чехия, украина
01:46 27.02.2022
 
Премьер Чехии по телефону заверил Зеленского в своей поддержке

Премьер Чехии Фиала по телефону заверил Зеленского в своей поддержке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Карлов мост в Праге
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским и заверил его в том, что Киев может положиться на помощь Праги, сообщил в Twitter сам Фиала.
"Друзьям мы должны помогать. Я заверил его (Владимира Зеленского - ред.) в том, что Украина может полагаться на поддержку Чехии", - написал Фиала.
В начале февраля кабмин Чехии принял решение о выделении Украине в качестве подарка 4 тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов). А утром в субботу чешский кабмин принял решение направить на Украину вооружение на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов). По данным чешских СМИ, среди направляемого вооружения - 30 тысяч пистолетов, 7 тысяч автоматов, 3 тысячи пулеметов, несколько десятков снайперских винтовок и около миллиона штук патронов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
01:40
Страны ЕС запретят российским "олигархам" использовать свои активы
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреРоссияЧехияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала