13:41 27.02.2022 (обновлено: 13:44 27.02.2022)
Оппозиция в Британии призвала выслать посла России
Оппозиция в Великобритании призвала выслать посла России
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Теневой министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми призвал выслать из страны посла России из-за кризиса на Украине.
"Наши отношения с Владимиром Путиным будет очень сложно восстановить в предстоящие недели… Мы должны сказать российскому послу, чтобы он покинул страну", - заявил Лэмми в эфире телеканала Sky News.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Мадина Моргоева