https://ria.ru/20220227/britaniya-1775369481.html

Оппозиция в Британии призвала выслать посла России

Оппозиция в Британии призвала выслать посла России - РИА Новости, 27.02.2022

Оппозиция в Британии призвала выслать посла России

Теневой министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми призвал выслать из страны посла России из-за кризиса на Украине. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:41

2022-02-27T13:41

2022-02-27T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

признание днр и лнр в россии

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ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Теневой министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми призвал выслать из страны посла России из-за кризиса на Украине.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

луганская народная республика

киев

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, признание днр и лнр в россии