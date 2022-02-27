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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/borrel-1775445860.html
Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7
Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7 - РИА Новости, 27.02.2022
Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7
Около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:22
2022-02-27T23:41
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
g7
обострение ситуации в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Около половины финансовых резервов российского Центробанка будут заморожены благодаря этим мерам, потому что они содержатся в банках стран "Большой семерки"… Это будет заморожено, и это окажет сильное воздействие на финансовую систему России", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.
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Севастиан Котов
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), g7
23:22 27.02.2022 (обновлено: 23:41 27.02.2022)
 
Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7

Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров.
"Около половины финансовых резервов российского Центробанка будут заморожены благодаря этим мерам, потому что они содержатся в банках стран "Большой семерки"… Это будет заморожено, и это окажет сильное воздействие на финансовую систему России", - сказал он.
Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)G7
 
 
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