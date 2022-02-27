https://ria.ru/20220227/borrel-1775445860.html
Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7
Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7 - РИА Новости, 27.02.2022
Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7
Около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:22
2022-02-27T23:22
2022-02-27T23:41
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
g7
обострение ситуации в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Около половины финансовых резервов российского Центробанка будут заморожены благодаря этим мерам, потому что они содержатся в банках стран "Большой семерки"… Это будет заморожено, и это окажет сильное воздействие на финансовую систему России", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), g7
23:22 27.02.2022 (обновлено: 23:41 27.02.2022)
Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7
Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7