https://ria.ru/20220227/borrel-1775445860.html

Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7

Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7 - РИА Новости, 27.02.2022

Боррель: около 50% финансовых резервов Банка России находятся в странах G7

Около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:22

2022-02-27T23:22

2022-02-27T23:41

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

g7

обострение ситуации в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Около половины финансовых резервов российского Центробанка будут заморожены благодаря этим мерам, потому что они содержатся в банках стран "Большой семерки"… Это будет заморожено, и это окажет сильное воздействие на финансовую систему России", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), g7