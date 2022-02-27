Герой ДНР заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы
Герой ДНР Авидзба заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы
Военнослужащие армии ДНР
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Боеприпасов у украинских военных в Донбассе хватит не более чем на неделю, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).
"Потерпим мы их еще недельку, у них закончатся боеприпасы, складов уже нет. Поэтому боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в 6 утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдем", - сказал Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.
По его словам, "сейчас на эмоциях побежать вперед - это крайне глупо".
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Максим Горбачев