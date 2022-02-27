https://ria.ru/20220227/boepripasy-1775330887.html

Герой ДНР заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы

Герой ДНР заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы - РИА Новости, 27.02.2022

Герой ДНР заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы

Боеприпасов у украинских военных в Донбассе хватит не более чем на неделю, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T07:04

2022-02-27T07:04

2022-02-27T07:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775161654_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_9562aeb975b80e78473be7079154d44c.jpg

ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Боеприпасов у украинских военных в Донбассе хватит не более чем на неделю, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).По его словам, "сейчас на эмоциях побежать вперед - это крайне глупо".Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/osvobozhdenie-1775329070.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс