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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/boepripasy-1775330887.html
Герой ДНР заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы
Герой ДНР заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы - РИА Новости, 27.02.2022
Герой ДНР заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы
Боеприпасов у украинских военных в Донбассе хватит не более чем на неделю, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T07:04
2022-02-27T07:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Боеприпасов у украинских военных в Донбассе хватит не более чем на неделю, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).По его словам, "сейчас на эмоциях побежать вперед - это крайне глупо".Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, донбасс
07:04 27.02.2022
 
Герой ДНР заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы

Герой ДНР Авидзба заявил, что через неделю у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР
Военнослужащие армии ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Боеприпасов у украинских военных в Донбассе хватит не более чем на неделю, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).
"Потерпим мы их еще недельку, у них закончатся боеприпасы, складов уже нет. Поэтому боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в 6 утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдем", - сказал Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.
По его словам, "сейчас на эмоциях побежать вперед - это крайне глупо".
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
06:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Герой ДНР заявил, что ополченцы освобождают Украину от нацистов
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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