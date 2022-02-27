В Молдавии заблокировали доступ к сайту российского Первого канала
СБ Молдавии заблокировала доступ к сайту российского Первого канала
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала доступ к сайту российского Первого канала, передает агентство Sputnik Молдавия со ссылкой на одного из местных провайдеров.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии постановила, что провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам, распространяющим дезинформацию, затрагивающую национальную безопасность. Также режим ЧП дает властям право контролировать распространение информации в СМИ. Редакция Sputnik Молдавия ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта. Также были заблокированы два новостных интернет портала. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
"СИБ заблокировал сайт российского Первого канала. Удалось дозвониться до техподдержки Starnet, одного из крупнейших в стране провайдеров. Там подтвердили, что сайт 1tv.ru заблокирован в Молдове государством, СИБом", - передает Sputnik.
Уточняется, что проблемы с доступом к сайту у пользователей возникли еще в субботу, в воскресенье сайт оказался заблокирован на территории республики.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от межбанковской системы SWIFT. В ответ на такого рода риски в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Опубликовано: Мадина Моргоева