https://ria.ru/20220227/bezopasnost-1775367908.html

Безопасность в Европе нельзя строить против России, заявил Шольц

Безопасность в Европе нельзя строить против России, заявил Шольц - РИА Новости, 27.02.2022

Безопасность в Европе нельзя строить против России, заявил Шольц

Долгосрочную безопасности в Европе нельзя выстроить против России, но Москва поставила эту безопасность под угрозу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:30

2022-02-27T13:30

2022-02-27T14:30

обострение ситуации в днр и лнр

олаф шольц

в мире

владимир путин

киев

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луганская народная республика

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Долгосрочную безопасности в Европе нельзя выстроить против России, но Москва поставила эту безопасность под угрозу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага."Это будет иметь последствия для безопасности в Европе. Да, долгосрочная безопасности в Европе невозможна против России, но в обозримой перспективе (президент РФ Владимир — Прим. Ред.) Путин угрожает этой безопасности. Это нужно четко проговорить", — заявил он.В последние недели серьезно обострилась ситуация в Донбассе: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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киев

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

олаф шольц, в мире, владимир путин, киев, россия, луганская народная республика