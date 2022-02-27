12:00 27.02.2022 (обновлено: 12:38 27.02.2022)
Лукашенко заявил, что план защиты Белоруссии разработан
Лукашенко: в Белоруссию скоро будет переброшено вооружение из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что план защиты республики разработан, он также планирует в ближайшее время договориться с российским руководством о переброске в страну из РФ дополнительного вооружения.
"Даже в этот острый период… мы не вывели из мест постоянной дислокации наши войска, как находились в казармах, так и находятся, но они готовы в течение трех часов выйти по команде. Я такую команду не отдавал, нет такой необходимости. Но планы защиты Беларуси разработаны", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
По его словам, Минск знает, какая ему нужна дополнительная военная техника. "В ближайшее время мы с Путиным договоримся и из России перебросим сюда дополнительно соответствующее вооружение, которое может нанести такой неприемлемый ущерб, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется", - добавил белорусский президент.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Опубликовано: Екатерина Зайцева