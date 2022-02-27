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Лукашенко заявил, что план защиты Белоруссии разработан
Лукашенко заявил, что план защиты Белоруссии разработан - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко заявил, что план защиты Белоруссии разработан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что план защиты республики разработан, он также планирует в ближайшее время договориться с российским... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:00
2022-02-27T12:38
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
россия
киев
втб
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что план защиты республики разработан, он также планирует в ближайшее время договориться с российским руководством о переброске в страну из РФ дополнительного вооружения."Даже в этот острый период… мы не вывели из мест постоянной дислокации наши войска, как находились в казармах, так и находятся, но они готовы в течение трех часов выйти по команде. Я такую команду не отдавал, нет такой необходимости. Но планы защиты Беларуси разработаны", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.По его словам, Минск знает, какая ему нужна дополнительная военная техника. "В ближайшее время мы с Путиным договоримся и из России перебросим сюда дополнительно соответствующее вооружение, которое может нанести такой неприемлемый ущерб, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется", - добавил белорусский президент.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775357453.html
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александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия, киев, втб, swift
12:00 27.02.2022 (обновлено: 12:38 27.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что план защиты Белоруссии разработан

Лукашенко: в Белоруссию скоро будет переброшено вооружение из России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что план защиты республики разработан, он также планирует в ближайшее время договориться с российским руководством о переброске в страну из РФ дополнительного вооружения.
"Даже в этот острый период… мы не вывели из мест постоянной дислокации наши войска, как находились в казармах, так и находятся, но они готовы в течение трех часов выйти по команде. Я такую команду не отдавал, нет такой необходимости. Но планы защиты Беларуси разработаны", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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По его словам, Минск знает, какая ему нужна дополнительная военная техника. "В ближайшее время мы с Путиным договоримся и из России перебросим сюда дополнительно соответствующее вооружение, которое может нанести такой неприемлемый ущерб, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется", - добавил белорусский президент.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинРоссияКиевВТБSWIFT
 
 
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