https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775357871.html

Лукашенко заявил, что план защиты Белоруссии разработан

Лукашенко заявил, что план защиты Белоруссии разработан - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко заявил, что план защиты Белоруссии разработан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что план защиты республики разработан, он также планирует в ближайшее время договориться с российским... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:00

2022-02-27T12:00

2022-02-27T12:38

александр лукашенко

белоруссия

владимир путин

россия

киев

втб

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_c337cc42f6032958a1fe96a81fc8b4dc.jpg

МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что план защиты республики разработан, он также планирует в ближайшее время договориться с российским руководством о переброске в страну из РФ дополнительного вооружения."Даже в этот острый период… мы не вывели из мест постоянной дислокации наши войска, как находились в казармах, так и находятся, но они готовы в течение трех часов выйти по команде. Я такую команду не отдавал, нет такой необходимости. Но планы защиты Беларуси разработаны", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.По его словам, Минск знает, какая ему нужна дополнительная военная техника. "В ближайшее время мы с Путиным договоримся и из России перебросим сюда дополнительно соответствующее вооружение, которое может нанести такой неприемлемый ущерб, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется", - добавил белорусский президент.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775357453.html

белоруссия

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия, киев, втб, swift