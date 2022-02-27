https://ria.ru/20220227/belgiya-1775365470.html
Бельгия закрыла воздушное пространство для всех российских авиакомпаний
Бельгия закрыла воздушное пространство для всех российских авиакомпаний - РИА Новости, 27.02.2022
Бельгия закрыла воздушное пространство для всех российских авиакомпаний
Власти Бельгии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:11
2022-02-27T13:11
2022-02-27T13:20
бельгия
в мире
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Власти Бельгии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Бельгия решила закрыть свое воздушное пространство для всех авиакомпаний из России", - написал бельгийский премьер в Twitter.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, в мире, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии
13:11 27.02.2022 (обновлено: 13:20 27.02.2022)
Бельгия закрыла воздушное пространство для всех российских авиакомпаний
Премьер Бельгии сообщил о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний