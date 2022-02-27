https://ria.ru/20220227/belgiya-1775365470.html

Бельгия закрыла воздушное пространство для всех российских авиакомпаний

Бельгия закрыла воздушное пространство для всех российских авиакомпаний - РИА Новости, 27.02.2022

Бельгия закрыла воздушное пространство для всех российских авиакомпаний

Власти Бельгии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:11

2022-02-27T13:11

2022-02-27T13:20

бельгия

в мире

дмитрий песков

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Власти Бельгии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из России, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Бельгия решила закрыть свое воздушное пространство для всех авиакомпаний из России", - написал бельгийский премьер в Twitter.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

бельгия, в мире, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии