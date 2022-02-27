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Депутат заявил о бесперебойной работе финансовых сервисов в России
Депутат заявил о бесперебойной работе финансовых сервисов в России - РИА Новости, 27.02.2022
Депутат заявил о бесперебойной работе финансовых сервисов в России
Основные сервисы работают бесперебойно, граждане могут снять наличные со своих счетов, кроме четырех банков, попавших под санкции, в остальных банках работают... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:39
2022-02-27T15:39
россия
украина
втб
apple
swift
владимир путин
технологии
экономика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Основные сервисы работают бесперебойно, граждане могут снять наличные со своих счетов, кроме четырех банков, попавших под санкции, в остальных банках работают все сервисы, в том числе завязанные на Apple Pay и Google Pay, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин."Все основные сервисы в России работают бесперебойно. Сейчас важно не поддаваться панике, на которой стремятся заработать валютные брокеры. Основные сервисы сейчас работают бесперебойно - граждане могут снять необходимые наличные со своих счетов", - заявил Горелкин, которого цитирует пресс-служба партии "Единая Россия".Так, по его словам, кроме четырех банков, попавших под санкции, в остальных банках работают все сервисы, в том числе завязанные на Apple Pay и Google Pay.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.
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россия, украина, втб, apple, swift, владимир путин, технологии, экономика, санкции в отношении россии, госдума рф
15:39 27.02.2022
 
Депутат заявил о бесперебойной работе финансовых сервисов в России

Депутат Госдумы Горелкин: основные финансовые сервисы работают бесперебойно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина производит снятие денег в банкомате
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Основные сервисы работают бесперебойно, граждане могут снять наличные со своих счетов, кроме четырех банков, попавших под санкции, в остальных банках работают все сервисы, в том числе завязанные на Apple Pay и Google Pay, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Все основные сервисы в России работают бесперебойно. Сейчас важно не поддаваться панике, на которой стремятся заработать валютные брокеры. Основные сервисы сейчас работают бесперебойно - граждане могут снять необходимые наличные со своих счетов", - заявил Горелкин, которого цитирует пресс-служба партии "Единая Россия".
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Так, по его словам, кроме четырех банков, попавших под санкции, в остальных банках работают все сервисы, в том числе завязанные на Apple Pay и Google Pay.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияУкраинаВТБAppleSWIFTВладимир ПутинТехнологииЭкономикаСанкции в отношении РоссииГосдума РФ
 
 
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