Депутат заявил о бесперебойной работе финансовых сервисов в России
Депутат Госдумы Горелкин: основные финансовые сервисы работают бесперебойно
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Основные сервисы работают бесперебойно, граждане могут снять наличные со своих счетов, кроме четырех банков, попавших под санкции, в остальных банках работают все сервисы, в том числе завязанные на Apple Pay и Google Pay, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Все основные сервисы в России работают бесперебойно. Сейчас важно не поддаваться панике, на которой стремятся заработать валютные брокеры. Основные сервисы сейчас работают бесперебойно - граждане могут снять необходимые наличные со своих счетов", - заявил Горелкин, которого цитирует пресс-служба партии "Единая Россия".
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.
Опубликовано: Екатерина Зайцева