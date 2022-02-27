https://ria.ru/20220227/ataka-1775344466.html

В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии

В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии - РИА Новости, 27.02.2022

В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии

DDOS-атака на официальный сайт партии "Единая Россия" продолжается, пиковая мощность составила более 45 тысяч устройств, сообщили в партийной пресс-службе. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:11

2022-02-27T10:11

2022-02-27T10:11

единая россия

сша

польша

литва

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. DDOS-атака на официальный сайт партии "Единая Россия" продолжается, пиковая мощность составила более 45 тысяч устройств, сообщили в партийной пресс-службе."Продолжается DDOS-атака на официальный сайт "Единой России" er.ru. Пиковая мощность атаки составила более 45 тысяч устройств, в основном с Украины, из США, Польши, Литвы и Германии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774256099.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

единая россия, сша, польша, литва, в мире