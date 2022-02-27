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В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии
В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии - РИА Новости, 27.02.2022
В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии
DDOS-атака на официальный сайт партии "Единая Россия" продолжается, пиковая мощность составила более 45 тысяч устройств, сообщили в партийной пресс-службе. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T10:11
2022-02-27T10:11
единая россия
сша
польша
литва
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. DDOS-атака на официальный сайт партии "Единая Россия" продолжается, пиковая мощность составила более 45 тысяч устройств, сообщили в партийной пресс-службе."Продолжается DDOS-атака на официальный сайт "Единой России" er.ru. Пиковая мощность атаки составила более 45 тысяч устройств, в основном с Украины, из США, Польши, Литвы и Германии", - говорится в сообщении.
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Екатерина Зайцева
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единая россия, сша, польша, литва, в мире
10:11 27.02.2022
 
В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии

В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии мощностью более 45 тысяч устройств

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПеред началом работы XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Перед началом работы XX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Перед началом работы XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. DDOS-атака на официальный сайт партии "Единая Россия" продолжается, пиковая мощность составила более 45 тысяч устройств, сообщили в партийной пресс-службе.
"Продолжается DDOS-атака на официальный сайт "Единой России" er.ru. Пиковая мощность атаки составила более 45 тысяч устройств, в основном с Украины, из США, Польши, Литвы и Германии", - говорится в сообщении.
Руководитель фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 10:09
В "Единой России" заявили о поддержке признания независимости ДНР и ЛНР
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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