https://ria.ru/20220227/ataka-1775344466.html
В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии
В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии - РИА Новости, 27.02.2022
В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии
DDOS-атака на официальный сайт партии "Единая Россия" продолжается, пиковая мощность составила более 45 тысяч устройств, сообщили в партийной пресс-службе. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T10:11
2022-02-27T10:11
2022-02-27T10:11
единая россия
сша
польша
литва
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. DDOS-атака на официальный сайт партии "Единая Россия" продолжается, пиковая мощность составила более 45 тысяч устройств, сообщили в партийной пресс-службе."Продолжается DDOS-атака на официальный сайт "Единой России" er.ru. Пиковая мощность атаки составила более 45 тысяч устройств, в основном с Украины, из США, Польши, Литвы и Германии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774256099.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, сша, польша, литва, в мире
В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии
В "Единой России" сообщили о DDOS-атаке на сайт партии мощностью более 45 тысяч устройств