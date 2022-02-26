https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775244614.html
Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев
Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев - РИА Новости, 26.02.2022
Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, его не было в столице Украины РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:15
2022-02-26T13:15
2022-02-26T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
вячеслав володин
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, его не было в столице Украины уже вчера, а видео, которые он публикует в соцсетях, записаны заранее."Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания", — говорится в записи в Telegram-канале спикера нижней палаты.По его словам, такая информация поступила от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с главой государства в Киеве, но их пригласили во Львов, где Зеленский, как утверждается, находится под охраной неонацистов.Вчера украинский президент опубликовал видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, владимир зеленский
13:15 26.02.2022 (обновлено: 17:29 26.02.2022)
Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев
Володин заявил, что Зеленский 25 февраля покинул Киев и отправился во Львов
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, его не было в столице Украины уже вчера, а видео, которые он публикует в соцсетях, записаны заранее.
"Его не было уже вчера в столице Украины
. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов
, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания", — говорится в записи в Telegram
-канале спикера нижней палаты.
По его словам, такая информация поступила от депутатов Верховной рады
, которые пытались встретиться с главой государства в Киеве
, но их пригласили во Львов, где Зеленский, как утверждается, находится под охраной неонацистов.
Вчера украинский президент опубликовал видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.
В последние недели ситуация в Донбассе
обострилась: Киев
сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР
и ЛНР
, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины
ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России
с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд