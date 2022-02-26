https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775244614.html

Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев

Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев - РИА Новости, 26.02.2022

Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, его не было в столице Украины РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:15

2022-02-26T13:15

2022-02-26T17:29

обострение ситуации в днр и лнр

вячеслав володин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, его не было в столице Украины уже вчера, а видео, которые он публикует в соцсетях, записаны заранее."Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания", — говорится в записи в Telegram-канале спикера нижней палаты.По его словам, такая информация поступила от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с главой государства в Киеве, но их пригласили во Львов, где Зеленский, как утверждается, находится под охраной неонацистов.Вчера украинский президент опубликовал видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/medvedev-1775240574.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

вячеслав володин, владимир зеленский