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Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад
Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад - РИА Новости, 26.02.2022
Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад
Проект резолюции СБ ООН, на который Россия в пятницу наложила вето, не обличал Запад, который попустительствовал кризису на Украине, заявил на заседании Совбеза РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:52
2022-02-26T03:52
в мире
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сша
украина
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Проект резолюции СБ ООН, на который Россия в пятницу наложила вето, не обличал Запад, который попустительствовал кризису на Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.В числе таких шагов он упомянул дискриминацию русского языка и русских жителей, а также прославление пособников Гитлера, религиозный раскол на Украине.Ранее РФ наложила вето на проект резолюции США и ряда соавторов, осуждающей специальную военную операцию по демилитаризации Украины и призывающую немедленно ее прекратить. При голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ.
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в мире, россия, сша, украина
03:52 26.02.2022
 
Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад

Постпред России Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев – РИА Новости. Проект резолюции СБ ООН, на который Россия в пятницу наложила вето, не обличал Запад, который попустительствовал кризису на Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Хорошо было бы включить в проект и честную оценку роли в раздувании украинского кризиса наших западных коллег, которые не только стояли за майданным переворотом, но и фактически выдали Киеву карт-бланш на любые действия и шаги, немыслимые для любого цивилизованного государства", - сказал Небензя.
В числе таких шагов он упомянул дискриминацию русского языка и русских жителей, а также прославление пособников Гитлера, религиозный раскол на Украине.
Ранее РФ наложила вето на проект резолюции США и ряда соавторов, осуждающей специальную военную операцию по демилитаризации Украины и призывающую немедленно ее прекратить. При голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
03:49
Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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