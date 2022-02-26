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Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад
Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад - РИА Новости, 26.02.2022
Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад
Проект резолюции СБ ООН, на который Россия в пятницу наложила вето, не обличал Запад, который попустительствовал кризису на Украине, заявил на заседании Совбеза РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:52
2022-02-26T03:52
2022-02-26T03:52
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Проект резолюции СБ ООН, на который Россия в пятницу наложила вето, не обличал Запад, который попустительствовал кризису на Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.В числе таких шагов он упомянул дискриминацию русского языка и русских жителей, а также прославление пособников Гитлера, религиозный раскол на Украине.Ранее РФ наложила вето на проект резолюции США и ряда соавторов, осуждающей специальную военную операцию по демилитаризации Украины и призывающую немедленно ее прекратить. При голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина
Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад
Постпред России Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад