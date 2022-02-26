https://ria.ru/20220226/zapad-1775204345.html

Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад

Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад - РИА Новости, 26.02.2022

Небензя: заблокированная резолюция СБ ООН по Украине не обличала Запад

Проект резолюции СБ ООН, на который Россия в пятницу наложила вето, не обличал Запад, который попустительствовал кризису на Украине, заявил на заседании Совбеза РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T03:52

2022-02-26T03:52

2022-02-26T03:52

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ООН, 26 фев – РИА Новости. Проект резолюции СБ ООН, на который Россия в пятницу наложила вето, не обличал Запад, который попустительствовал кризису на Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.В числе таких шагов он упомянул дискриминацию русского языка и русских жителей, а также прославление пособников Гитлера, религиозный раскол на Украине.Ранее РФ наложила вето на проект резолюции США и ряда соавторов, осуждающей специальную военную операцию по демилитаризации Украины и призывающую немедленно ее прекратить. При голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ.

https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775204208.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина