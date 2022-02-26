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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/vzryv-1775301087.html
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе - РИА Новости, 26.02.2022
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе
В городе Ровеньки в Луганской народной республике произошел взрыв на нефтебазе и начался пожар, сообщил РИА Новости представитель властей ЛНР. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:29
2022-02-26T22:22
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. В городе Ровеньки в Луганской народной республике произошел взрыв на нефтебазе и начался пожар, сообщил РИА Новости представитель властей ЛНР."Возможная ракетная атака по нефтебазе. Экстренные службы выехали на место ЧП, причины устанавливаются", — сказал он.Очевидцы сообщают о втором взрыве, но пока информация не подтверждена официально.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины
21:29 26.02.2022 (обновлено: 22:22 26.02.2022)
 
В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе

В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе, власти не исключили атаку ВС Украины

© REUTERS / Alexander ErmochenkoПоследствия обстрелов в ЛНР
Последствия обстрелов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Последствия обстрелов в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. В городе Ровеньки в Луганской народной республике произошел взрыв на нефтебазе и начался пожар, сообщил РИА Новости представитель властей ЛНР.
"Возможная ракетная атака по нефтебазе. Экстренные службы выехали на место ЧП, причины устанавливаются", — сказал он.
Очевидцы сообщают о втором взрыве, но пока информация не подтверждена официально.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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