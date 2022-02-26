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В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе

В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе - РИА Новости, 26.02.2022

В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе

В городе Ровеньки в Луганской народной республике произошел взрыв на нефтебазе и начался пожар, сообщил РИА Новости представитель властей ЛНР. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T21:29

2022-02-26T21:29

2022-02-26T22:22

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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. В городе Ровеньки в Луганской народной республике произошел взрыв на нефтебазе и начался пожар, сообщил РИА Новости представитель властей ЛНР."Возможная ракетная атака по нефтебазе. Экстренные службы выехали на место ЧП, причины устанавливаются", — сказал он.Очевидцы сообщают о втором взрыве, но пока информация не подтверждена официально.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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