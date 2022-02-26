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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/vsu-1775299630.html
Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки
Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки - РИА Новости, 26.02.2022
Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска выгоняют людей из домов и делают там огневые точки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:19
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска выгоняют людей из домов и делают там огневые точки.Пушилин добавил, что "сегодня целый день такая ситуация происходила".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, донбасс
21:19 26.02.2022 (обновлено: 22:02 26.02.2022)
 
Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки

Глава ДНР Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска выгоняют людей из домов и делают там огневые точки.
"Они что делают? Они людей выгоняют из жилых домов, выгоняют из квартир и делают там огневые точки", - сказал он о действиях украинской стороны в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".
Пушилин добавил, что "сегодня целый день такая ситуация происходила".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 21:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что подразделения ДНР продвигаются вперед
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбасс
 
 
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