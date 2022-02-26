https://ria.ru/20220226/vsu-1775299630.html
Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки
Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки - РИА Новости, 26.02.2022
Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска выгоняют людей из домов и делают там огневые точки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:19
2022-02-26T21:19
2022-02-26T22:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска выгоняют людей из домов и делают там огневые точки.Пушилин добавил, что "сегодня целый день такая ситуация происходила".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/podrazdeleniya-1775302283.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_18:0:1157:854_1920x0_80_0_0_010fe4425cde02dcaef75633a8526fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс
21:19 26.02.2022 (обновлено: 22:02 26.02.2022)
Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки
Глава ДНР Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки