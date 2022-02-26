https://ria.ru/20220226/vsu-1775299630.html

Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки

Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки - РИА Новости, 26.02.2022

Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска выгоняют людей из домов и делают там огневые точки. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T21:19

2022-02-26T21:19

2022-02-26T22:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска выгоняют людей из домов и делают там огневые точки.Пушилин добавил, что "сегодня целый день такая ситуация происходила".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/podrazdeleniya-1775302283.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, донбасс