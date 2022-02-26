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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/voennye-1775217045.html
Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаваться
Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаваться - РИА Новости, 26.02.2022
Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаваться
Офицер запаса управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов (позывной "Индус"), который решил снова вступить в ряды ополчения, дал совет украинским военным –... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:15
2022-02-26T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Офицер запаса управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов (позывной "Индус"), который решил снова вступить в ряды ополчения, дал совет украинским военным – не затягивать и сдаваться, пока есть возможность."Тем, кто сдастся и сложит оружие, то будет так, как ему гарантировали наш верховный главнокомандующий и министр обороны. Единственное, мой совет украинским военным: не затягивайте, сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность", - сказал он РИА Новости.По словам военного, "если вы не сдадитесь русским, за русскими придут донецкие, а мы такую возможность уже, может быть, и не дадим".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
луганская народная республика
киев
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Станислав Ванд
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев
09:15 26.02.2022
 
Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаваться

Ополченец из ДНР посоветовал украинским военным сдаваться

© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Офицер запаса управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов (позывной "Индус"), который решил снова вступить в ряды ополчения, дал совет украинским военным – не затягивать и сдаваться, пока есть возможность.
"Тем, кто сдастся и сложит оружие, то будет так, как ему гарантировали наш верховный главнокомандующий и министр обороны. Единственное, мой совет украинским военным: не затягивайте, сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность", - сказал он РИА Новости.
По словам военного, "если вы не сдадитесь русским, за русскими придут донецкие, а мы такую возможность уже, может быть, и не дадим".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:37В мире
Путин призвал украинских военных взять власть в свои руки
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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