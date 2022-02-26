https://ria.ru/20220226/voennye-1775217045.html
Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаваться
Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаваться - РИА Новости, 26.02.2022
Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаваться
Офицер запаса управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов (позывной "Индус"), который решил снова вступить в ряды ополчения, дал совет украинским военным –... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:15
2022-02-26T09:15
2022-02-26T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
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луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Офицер запаса управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов (позывной "Индус"), который решил снова вступить в ряды ополчения, дал совет украинским военным – не затягивать и сдаваться, пока есть возможность."Тем, кто сдастся и сложит оружие, то будет так, как ему гарантировали наш верховный главнокомандующий и министр обороны. Единственное, мой совет украинским военным: не затягивайте, сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность", - сказал он РИА Новости.По словам военного, "если вы не сдадитесь русским, за русскими придут донецкие, а мы такую возможность уже, может быть, и не дадим".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/putin-1775137883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев
Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаваться
Ополченец из ДНР посоветовал украинским военным сдаваться
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Офицер запаса управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов (позывной "Индус"), который решил снова вступить в ряды ополчения, дал совет украинским военным – не затягивать и сдаваться, пока есть возможность.
"Тем, кто сдастся и сложит оружие, то будет так, как ему гарантировали наш верховный главнокомандующий и министр обороны. Единственное, мой совет украинским военным: не затягивайте, сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность", - сказал он РИА Новости.
По словам военного, "если вы не сдадитесь русским, за русскими придут донецкие, а мы такую возможность уже, может быть, и не дадим".
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева
, а рано утром 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Опубликовано: Станислав Ванд