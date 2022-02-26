https://ria.ru/20220226/vengriya-1775273809.html

Венгрия не будет блокировать санкции против России, заявил Орбан

Венгрия не будет блокировать санкции против России, заявил Орбан - РИА Новости, 26.02.2022

Венгрия не будет блокировать санкции против России, заявил Орбан

Венгрия поддерживает санкции Евросоюза против России и не будет их блокировать, заявил журналистам премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:46

2022-02-26T17:46

2022-02-26T17:46

венгрия

санкции в отношении россии

петер сийярто

виктор орбан

россия

евросоюз

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгрия поддерживает санкции Евросоюза против России и не будет их блокировать, заявил журналистам премьер-министр страны Виктор Орбан.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не блокировала введение санкций против России, включая отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT."Венгрия дала понять, что мы поддерживаем все санкции, поэтому не будем ничего блокировать, мы принимаем и поддерживаем то, о чем премьер-министры Евросоюза способны договориться", - приводит слова Орбана агентство Рейтер.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775263039.html

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венгрия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

венгрия, санкции в отношении россии, петер сийярто, виктор орбан, россия, евросоюз