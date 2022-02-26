Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/vengriya-1775273809.html
Венгрия не будет блокировать санкции против России, заявил Орбан
Венгрия не будет блокировать санкции против России, заявил Орбан - РИА Новости, 26.02.2022
Венгрия не будет блокировать санкции против России, заявил Орбан
Венгрия поддерживает санкции Евросоюза против России и не будет их блокировать, заявил журналистам премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:46
2022-02-26T17:46
венгрия
санкции в отношении россии
петер сийярто
виктор орбан
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770562968_0:139:1955:1239_1920x0_80_0_0_d38ef2ac59b9f8b7c12ef07d4d79501d.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгрия поддерживает санкции Евросоюза против России и не будет их блокировать, заявил журналистам премьер-министр страны Виктор Орбан.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не блокировала введение санкций против России, включая отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT."Венгрия дала понять, что мы поддерживаем все санкции, поэтому не будем ничего блокировать, мы принимаем и поддерживаем то, о чем премьер-министры Евросоюза способны договориться", - приводит слова Орбана агентство Рейтер.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775263039.html
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770562968_239:0:1955:1287_1920x0_80_0_0_275b8ec299386c70adbcccc17b057041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, санкции в отношении россии, петер сийярто, виктор орбан, россия, евросоюз
17:46 26.02.2022
 
Венгрия не будет блокировать санкции против России, заявил Орбан

Венгрия не будет блокировать санкции Евросоюза против России

© AP Photo / Olivier HosletПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Olivier Hoslet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгрия поддерживает санкции Евросоюза против России и не будет их блокировать, заявил журналистам премьер-министр страны Виктор Орбан.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не блокировала введение санкций против России, включая отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT.
"Венгрия дала понять, что мы поддерживаем все санкции, поэтому не будем ничего блокировать, мы принимаем и поддерживаем то, о чем премьер-министры Евросоюза способны договориться", - приводит слова Орбана агентство Рейтер.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 15:43
Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада
Опубликовано: В. Копылова
 
ВенгрияСанкции в отношении РоссииПетер СийяртоВиктор ОрбанРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала